Алисса Милано на новых фото появилась с седыми волосами
Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано не стесняется своей естественной красоты.
На своей странице в Инстаграм звезда часто публикует снимки, на которых она запечатлена без макияжа, в простой домашней одежде, в кругу родных и самых близких людей. За такую открытость поклонники и любят Алиссу.
На днях актриса решилась показать, как выглядит без окрашенных волос. В своем микроблоге Милано разместила свою фотографию, где она с легким макияжем и с седыми волосами.
Подписчики сразу же отреагировали на этот кадр. В комментариях они восхитились смелостью и откровенностью звезды, а также засыпали ее комплиментами: "Вы такая невероятно красивая дама", "Спасибо, за то, что вдохновляете людей каждый день", "Вы тот человек, на которого я равнялся с тех пор, как впервые посмотрел «Зачарованные»".
Напомним,