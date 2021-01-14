Алисса Милано на новых фото появилась с седыми волосами

14 января 2021 13:25 Юлия Крутиева
Алисса Милано на новых фото появилась с седыми волосами
Актриса Алисса Милано
Fotobank / GettyImages

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано не стесняется своей естественной красоты.

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Несмотря на то, что сейчас все чаще знаменитости делятся в Сети фотографиями, не обработанными фотошопом, на которых показывают себя без мейкапа, настоящими, – все же есть звезды, которые такого не допускают ни в коем случае. Актриса Алисса Милано относится к тем, которые не боятся этого делать.

На своей странице в Инстаграм звезда часто публикует снимки, на которых она запечатлена без макияжа, в простой домашней одежде, в кругу родных и самых близких людей. За такую открытость поклонники и любят Алиссу.

На днях актриса решилась показать, как выглядит без окрашенных волос. В своем микроблоге Милано разместила свою фотографию, где она с легким макияжем и с седыми волосами.

Подписчики сразу же отреагировали на этот кадр. В комментариях они восхитились смелостью и откровенностью звезды, а также засыпали ее комплиментами: "Вы такая невероятно красивая дама", "Спасибо, за то, что вдохновляете людей каждый день", "Вы тот человек, на которого я равнялся с тех пор, как впервые посмотрел «Зачарованные»".

Напомним,

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