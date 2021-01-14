Надя Дорофеева рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за хлеба

Супружеская пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева сейчас наслаждаются отдыхом на Бали.

На своих страницах в социальных сетях Надя Дорофеева и Вова Дантес делятся красочными фотографиями с путешествия, демонстрируя всю прелесть живописной природы, а также семейную идиллию. Однако ссоры между супругами, как и в любой паре, бывают.

Об это и рассказала артистка в шоу "Еда Дурнева". Надя вспомнила, как однажды сильно обиделась на Владимира. Девушка поругалась со своим возлюбленным из-за хлеба.

Супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица призналась, что на тот момент они с супругом зарабатывали немного и сильно считали деньги. Но ей захотелось гречневого хлеба, который на тот момент только-только появился в продаже и то лишь на прилавке одного магазина в Киеве.

Надя попросила Вову съездить и купить ей этот хлеб, на что услышала от него такие слова: "За 37 гривен? Ты что, ахр**ела вообще?"

Дорофеева отметила, что тогда они сильно поругались. Ей было неприятно слышать подобное от любимого человека.

Сейчас и Надя, и Вова зарабатывают хорошо, и как говорит звезда, уже нет такого момента, когда ты сильно обращаешь внимание на цену товара.

Супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева на Бали / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним,