Надя Дорофеева вспомнила, как получила гематому от зрителя в новогоднюю ночь
1 января 2021 18:00
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram
Певица Надя Дорофеева рассказала о праздновании Нового года, который ей запомнился неприятным инцидентом.
Надя Дорофеева разоткровенничалась об экстремальном Новом годе, который случился с ней несколько лет назад.
Лет 5 назад на концерте в новогоднюю ночь кто-то из гостей решил оригинально угостить меня мандарином и попал им прямо в лицо – это было очень больно! Щека горела так, что я думала, что у меня уже гематома,– сейчас уже с улыбкой вспоминает знаменитость.
Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
Читайте такжеАндрей Джеджула довел беременную жену до сильного стресса: женщина едва не потеряла ребенкаТакже звезда призналась, что на сцене уже давно чувствует себя легко и раскрепощенно, а в жизни ей долгое время приходилось бороться с комплексами.
На сцене легче почувствовать себя привлекательной и уверенной, в жизни это происходит постепенно – помогают близкие, прочтенные книги с советами, как любить себя и как к себе нужно относиться. Я до сих пор учусь принимать комплименты. Безусловно, мне приятно, и я всегда за них благодарю, но внутренне смущаюсь,‒ добавила знаменитость.
Напомним,