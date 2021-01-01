Надя Дорофеева вспомнила, как получила гематому от зрителя в новогоднюю ночь

1 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева вспомнила, как получила гематому от зрителя в новогоднюю ночь
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Певица Надя Дорофеева рассказала о праздновании Нового года, который ей запомнился неприятным инцидентом.

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Многие артисты вынуждены встречать Новый год не в кругу семьи, а на сцене. Аплодисменты и счастливые лица зрителей ‒ не единственное, что могут вспомнить знаменитости с новогодних концертов. Так, певица Надя Дорофеева разоткровенничалась об экстремальном Новом годе, который случился с ней несколько лет назад.

Лет 5 назад на концерте в новогоднюю ночь кто-то из гостей решил оригинально угостить меня мандарином и попал им прямо в лицо – это было очень больно! Щека горела так, что я думала, что у меня уже гематома,
– сейчас уже с улыбкой вспоминает знаменитость.

Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

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Также звезда призналась, что на сцене уже давно чувствует себя легко и раскрепощенно, а в жизни ей долгое время приходилось бороться с комплексами.

На сцене легче почувствовать себя привлекательной и уверенной, в жизни это происходит постепенно – помогают близкие, прочтенные книги с советами, как любить себя и как к себе нужно относиться. Я до сих пор учусь принимать комплименты. Безусловно, мне приятно, и я всегда за них благодарю, но внутренне смущаюсь,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

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