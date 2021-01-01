Врачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца

1 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
Врачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца
Музыкант DZIDZIO
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За сценическим образом весельчака певец DZIDZIO скрывает личную трагедию.

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В интервью для программы Слава+ артист вспомнил о тяжелой утрате, которая случилась с ним в 13-летнем возрасте. Мальчик потерял отца.

За неделю до трагического события, отец будущего музыканта сильно заболел. Он жаловался на сильную головную боль и слабость. В больницу ему удалось попасть уже в очень тяжелом состоянии.

Он был очень классным. Я всегда ждал, когда он придет домой. Это был для меня большой праздник… Я помню момент, это было 8 марта, отца надо было везти в больницу – с Новояворовска во Львов. У него уже неделю голова болела,
‒ рассказывает Михаил Хома.

Мужчину долгое время не забирала скорая помощь из-за праздника. И лишь спустя некоторое время отца DZIDZIO привезли в больницу.

Его сначала не хотели везти, потому что праздник, все отмечают. Помню, что в этот день он подошел ко мне, мы всегда на руках боролись. Я тогда его просто не узнал, он был очень слаб. Когда приехала скорая, чтобы забрать отца, он мне из последних сил пожал руку. Мы с сестрой пошли домой, через 5 часов вернулась мама. Ее просто заносили в дом. Было очень сложно.

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В юном возрасте Михаил не мог понять, почему его отец так рано ушел из жизни, ответ он искал в разговоре с Богом.

Я тогда, мне кажется, поссорился с Богом. Так сильно. Но каждый день с ним говорю,
– добавил DZIDZIO.

Напомним,

 

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