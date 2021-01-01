Врачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца
За сценическим образом весельчака певец DZIDZIO скрывает личную трагедию.
За неделю до трагического события, отец будущего музыканта сильно заболел. Он жаловался на сильную головную боль и слабость. В больницу ему удалось попасть уже в очень тяжелом состоянии.
Он был очень классным. Я всегда ждал, когда он придет домой. Это был для меня большой праздник… Я помню момент, это было 8 марта, отца надо было везти в больницу – с Новояворовска во Львов. У него уже неделю голова болела,‒ рассказывает Михаил Хома.
Мужчину долгое время не забирала скорая помощь из-за праздника. И лишь спустя некоторое время отца DZIDZIO привезли в больницу.
Его сначала не хотели везти, потому что праздник, все отмечают. Помню, что в этот день он подошел ко мне, мы всегда на руках боролись. Я тогда его просто не узнал, он был очень слаб. Когда приехала скорая, чтобы забрать отца, он мне из последних сил пожал руку. Мы с сестрой пошли домой, через 5 часов вернулась мама. Ее просто заносили в дом. Было очень сложно.
Я тогда, мне кажется, поссорился с Богом. Так сильно. Но каждый день с ним говорю,– добавил DZIDZIO.
Напомним,