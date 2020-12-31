Дмитрий Комаров сделал паузу в экспедиции, чтобы встретить Новый год с любимой женой

Новый год – семейный праздник. Именно такого принципа придерживается Дмитрий Комаров.

Несколько месяцев назад Дмитрий Комаров отправился в очередную экспедицию. Даже пандемия не испугала путешественника выехать за границу. Все это ради зрителей проекта «Мир наизнанку», новый сезон которого покажут в 2021 году.

Однако ради встречи Нового года Дмитрий решил сделать паузу в экспедиции. Об этом 37-летний ведущий сообщил на своей странице в Инстаграм.

Вместе со своей женой Александрой Кучеренко путешественник решили провести новогодние праздники в теплых краях. Но вот какую страну или курорт выбрала пара – неизвестно.

Дмитрий и Александра опубликовали фотографии, на которых они позируют на пляже возле миниатюрной новогодней елки, украшенной мандаринами и пряниками.

Новый год к нам мчится. Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой. Вот, прилетел с «другой планеты», впереди несколько деньков перезагрузки - и снова за работу, - пишет ведущий. - Спасибо, 2020-й, ты меня многому научил, многое заставил переосмыслить, переформатировать, перезагрузить. Ты был непростой для всех людей планете. Большинству из нас поставил на пути сложнейшие испытания, а просто испытания - всем без исключения.

Супруги Александра Кучеренко и Дима Комаров / instagram.com/komarovmir

Также Комаров адресовал своим фолловерам и поклонникам много прекрасных пожеланий.

Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, пониманиях, проявлениях и сферах жизни. Чтобы все, что происходит в нашей жизни, было с любовью. Чтобы с любовью просыпаться и улыбаться. Просто потому, что настал новый день, и я его проживу. С любовью идти на любимую работу. С любовью заниматься любимыми хобби. С любовью приходить к самым любимым, близким и дорогим, многократно увеличивая концентрацию любви в пространстве, - пишет Дмитрий. - Давайте чаще улыбаться друг другу, пусть даже на лице медицинская маска. Улыбка и любовь видны через нее. По глазам. Давайте протягивать руку, если кому-то рядом нужна помощь. Не проходить мимо. Не ругаться и не ссориться. Вообще не обращать внимание на мелочи типа царапины на экране телефона или порвавшейся одежды.

Напомним,