Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии на последних сроках беременности

30 декабря 2021 12:40 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии на последних сроках беременности
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Беременная Мерьем Узерли порадовала яркой фотосессией накануне родов.

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Актриса Мерьем Узерли бережно относится к личной жизни, поэтому новость о своей второй беременности она старалась держать в тайне как можно дольше.

Раскрыть такое интимное положение турецко-немецкая актриса решилась, лишь находясь на седьмом месяце, удивив тем самым всех своих поклонников.

На днях звезда сериала «Великолепный Век» также снялась в яркой фотосессии, где впервые продемонстрировала свою фигуру накануне рождения второго ребенка.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
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В кадре 37-летняя Узерли позирует в полупрозрачном бордовом платье с рюшами, обнажая свой уже немалый животик. Выглядит звезда невероятно красиво.

Отметим, что сейчас Мерьем Узерли воспитывает 6-летнюю дочь Лару, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. А вот кто стал отцом ее второго ребенка - пока не известно.

АктрисаМерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,  

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