Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии на последних сроках беременности
Беременная Мерьем Узерли порадовала яркой фотосессией накануне родов.
Раскрыть такое интимное положение турецко-немецкая актриса решилась, лишь находясь на седьмом месяце, удивив тем самым всех своих поклонников.
На днях звезда сериала «Великолепный Век» также снялась в яркой фотосессии, где впервые продемонстрировала свою фигуру накануне рождения второго ребенка.
Отметим, что сейчас Мерьем Узерли воспитывает 6-летнюю дочь Лару, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. А вот кто стал отцом ее второго ребенка - пока не известно.