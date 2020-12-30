Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии на последних сроках беременности

Беременная Мерьем Узерли порадовала яркой фотосессией накануне родов.

Актриса Мерьем Узерли бережно относится к личной жизни, поэтому новость о своей второй беременности она старалась держать в тайне как можно дольше.

Раскрыть такое интимное положение турецко-немецкая актриса решилась, лишь находясь на седьмом месяце, удивив тем самым всех своих поклонников.

На днях звезда сериала «Великолепный Век» также снялась в яркой фотосессии, где впервые продемонстрировала свою фигуру накануне рождения второго ребенка.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

В кадре 37-летняя Узерли позирует в полупрозрачном бордовом платье с рюшами, обнажая свой уже немалый животик. Выглядит звезда невероятно красиво.

Отметим, что сейчас Мерьем Узерли воспитывает 6-летнюю дочь Лару, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. А вот кто стал отцом ее второго ребенка - пока не известно.

АктрисаМерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним,