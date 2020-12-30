Рецепт салата Оливье от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

30 декабря 2021 02:00 Юлия Крутиева
Рецепт салата Оливье от судьи
Рецепт салата Оливье от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
пресс-служба

Салат Оливье - король салатов на новогоднем столе. Как дома приготовить вкусный салат Оливье - простой рецепт от Владимира Ярославского.

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Судья кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Владимир Ярославский так же, как и тысячи украинцев, готовится к празднованию Нового 2021 года. В этом году праздничный стол знаменитого шеф-повара будет полон традиционных блюд и не обойдется без оливье. Владимир Ярославский поделился своим рецептом новогоднего салата и раскрыл секретные ингредиенты идеального оливье.

Ингредиенты на порцию:

  • Картофель 
  • Зелёный горошек (отварной 5 минут в подсоленной воде)
  • Морковь 
  • Свежий огурец 
  • Соленый огурец 
  • Яйцо 1 шт 
  • Петрушка рубленая 
  • Лук зелёный 
  • Язык отварной 
  • Майонез 
  • Горчица 
  • Соль, чёрный перец

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты измельчить и смешать.
  2. Добавить в оливковое масло второго отжима или на масло виноградных косточек сок лимона. Белок измельчить, а желток размять с горчицей и майонезом.

Владимир признается, что любит оливье с отварным языком, есть еще пару великолепных мясных вариантов: 

  • запеченные куриные бедрышки, а не филе, как готовят многие 
  • запечённый лосось 
  • мясо криля  (его нужно хорошо отжимать)

Приятного аппетита!

Напомним,

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