Рецепт салата Оливье от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
Салат Оливье - король салатов на новогоднем столе. Как дома приготовить вкусный салат Оливье - простой рецепт от Владимира Ярославского.
Ингредиенты на порцию:
- Картофель
- Зелёный горошек (отварной 5 минут в подсоленной воде)
- Морковь
- Свежий огурец
- Соленый огурец
- Яйцо 1 шт
- Петрушка рубленая
- Лук зелёный
- Язык отварной
- Майонез
- Горчица
- Соль, чёрный перец
Способ приготовления:
- Все ингредиенты измельчить и смешать.
- Добавить в оливковое масло второго отжима или на масло виноградных косточек сок лимона. Белок измельчить, а желток размять с горчицей и майонезом.
Владимир признается, что любит оливье с отварным языком, есть еще пару великолепных мясных вариантов:
- запеченные куриные бедрышки, а не филе, как готовят многие
- запечённый лосось
- мясо криля (его нужно хорошо отжимать)
Приятного аппетита!
Напомним,