Рецепт идеального куриного бульона: секреты и лайфхаки от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

8 декабря 2020 22:10 Юлия Крутиева
Рецепт идеального куриного бульона: секреты и лайфхаки от судьи
Рецепт идеального куриного бульона: секреты и лайфхаки от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
пресс-служба канала СТБ

Как приготовить дома вкусный бульон? Владимир Ярославский делится рецептом кристально чистого куриного бульона.

Читайте такжеКанапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
Каждую субботу в 19:00  на телеканале СТБ выходит десятый сезон знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф». Судья шоу Владимир Ярославский поделился секретом вкусного кристально чистого куриного бульона.

Ингредиенты: 

●    1 кг очищенных костей и крыльев
●    1.5 литра воды
●    150 гр. морковь
●    15 0гр. лук
●    50 гр.  стебель сельдерея (обрезки)
●    Лавровый лист
●    Душистый и черный горошек 
●    зелень петрушки и укропа

Способ приготовления:

  1. Кости заливаем холодной водой, доводим до начала кипения, добавляем овощи и томим 2.5-3 часа.
  2. За 15 минут до конца варки добавляем зелень, перец и соль, процеживаем, охлаждаем и ещё раз процеживаем – так избавляемся от жира.
  3. Добавки к бульону: стебель сельдерея, стебли петрушки и укропа, морковь, обычный очищенный лук (иногда для вкуса овощи можно подпечь) чёрный и душистый перец, лавровый лист.
  4. Соль добавляем уже в самом конце приготовления.

Лайфхаки от Владимира Ярославского: 

●    курицу для бульона необходимо зачищать от лишней кожи – особенно жирной (это не придаёт никакого вкуса бульону).

●    я даже подпекаю немного в духовке кости, до едва-едва румяного цвета, при температуре 180 градусов, так, чтобы из каркасов и крыльев вытопился лишний жир.

●    важно чтобы бульон у вас едва-едва кипел – томился, млел, потому что бурное кипение сделает его мутным и ещё с привкусом мыла.

●    Продукты для бульона заливаем холодной водой. Когда нам нужно варёное мясо, тогда помещаем его в кипящую воду.

Чтобы бульон был кристальным, есть пару способов:

1)    Заморозить бульон в кубиках или любой ёмкости, достать и переложить на вафельное полотенце или марлю в 4 слоя, и дать растаять при комнатной температуре. Все серое останется на марле, внизу у вас будет чистейший прозрачный бульон.

2)    В теплый бульон добавить особый фарш из белков, моркови, и мясных плёночек-обрезков и размешать. Далее очень медленно и аккуратно довести до начала кипения - у вас появится «вулкан» на поверхности. Всю пену из него аккуратно перемещаем на оставшуюся поверхность фарша,  он действует как фильтр. Так делаем минут 20, затем аккуратно охлаждаем и процеживаем. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

МастерШеф рецепты звезд простые рецепты здоровая еда еда и рецепты Владимир Ярославский полезное питание рецепт первое блюдо бульон куриный бульон

Материалы по теме

МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт
Еда и рецепты

Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт
Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
Еда и рецепты

Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира ГладкогоЭксклюзив
Роман с детективом: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
Сериалы

Роман с детективом: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK