Мясо по-французски: новогодний рецепт от актера Эрика Блищика

Эксклюзив 3 декабря 2020 21:10 Юлия Крутиева
Мясо по-французски: новогодний рецепт от актера Эрика Блищика

Что приготовить дома на Новый год 2021?! Рецепт новогоднего блюда на праздничный стол – читайте в нашем материале.

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Скоро Новый год, а значит – пора задуматься над праздничным меню! Мы попросили актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Эрика Блищика поделиться своим фирменным новогодним рецептом. Он рассказал, как просто и быстро приготовить мясо по-французски!

Мое любимое блюдо – это мясо по-французски. Приготовить его не так уж и сложно, главное – желание!

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 1,5 кг
  • Картофель – 1,5 кг
  • Твердый сыр –350 г
  • Помидоры – 3-4 штуки
  • Майонез – по вкусу (у меня уходит примерно 200 грамм)
  • Масло подсолнечное или же оливковое – по вкусу
  • Лук репчатый – 2 штуки
  • Соль, перец пряности всякие – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первый этап приготовления у меня выглядит так: мясо нарезаем толщиной примерно 1,5 сантиметра и отбиваем. В общем, делаем все, как на отбивные. После этого мы сразу же солим и перчим наше мясо.
  2. Потом мы нарезаем картофель (желательно потоньше, чтобы он быстрее приготовился). Затем режем лук.
  3. Готовим соус: берем майонез и добавляем в него полстакана воды, чтобы проще было с ним работать. К нему также добавляем зелень.
  4. Теперь мы берем противень для духовки и равномерно распределяем оливковое или подсолнечное масло. Затем выкладываем картофель на поверхность – стараемся, чтобы получился ровный слой, и поливаем соусом, который мы уже приготовили.
  5. На соус мы выкладываем лук, но не весь – только половину. И на лук уже кладем мясо. Стараемся, чтобы оно было плотно друг к другу и закрывало всю поверхность.
  6. Затем поливаем соусом, который у нас остался, и выкладываем на соус лук.
  7. Помидоры нарезаем кольцами и красиво выкладываем на противень.
  8. Теперь мы всю нашу красоту отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 35-40 минут. После этого добавляем зелень и финальный ингредиент – сыр. Сыра жалеть не нужно – я люблю, чтобы он растаял по всей поверхности и в хорошем слое. После этого мы наше блюдо отправляем еще на 10 минут в духовку, и уже через 10 минут достаем готовое блюдо. Друзья, всем хороших праздников! Надеюсь, что я вам помог определиться с тем, чего не хватает на вашем новогоднем столе!

Напомним,

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