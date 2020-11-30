Брауни с вишней: новогодний рецепт от Даши Мельник

Эксклюзив 30 ноября 2020 02:00 Юлия Крутиева
Брауни с вишней: новогодний рецепт от Даши Мельник
Брауни с вишней: новогодний рецепт от Даши Мельник
пресс-служба

Новый год совсем скоро! Мы решили узнать, с какими блюдами на столе его встретят украинские звезды. А заодно, спросили у них авторские рецепты их любимых фирменных блюд.

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Актриса сериала «Швидка» на канале НЛО TV Даша Мельник поделилась своим фирменным рецептом брауни с вишней!

На новый год я однозначно буду печь брауни с вишней! Этот брауни воздушный, супер-шоколадный и очень прост в приготовлении.

Ингредиенты:

  • Плитка черного шоколада 70%
  • 250г сахара 
  • 3 яйца 
  • 250г муки 
  • 100г какао 
  • 50г грецких орехов 
  • 10-20г кунжута 
  • 100г замороженной вишни 
  • 100г сливочного масла 
  • 100г кокосового масла 
  • 20г ванильного сахара 
  • 0.5 ч.л. соли

Брауни с вишней / пресс-служба

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов. Поставить масло и шоколад на водяную баню. Пока оно топится, взбиваем яичные белки до густой массы.
  2. Затем частями высыпаем сахар, не прекращая помешивание. Когда масса стала однородной, выливаем желтки, взбиваем.
  3. Масло и шоколад к тому времени уже будут готовы, им нужно дать остыть несколько минут. После чего смешиваем две готовых массы воедино и подготавливаем муку к тесту.
  4. Муку нужно смешать с сахаром, ванильным сахаром, какао, высыпать в шоколадную массу, добавить орехи и кунжут. Тесто готово.
  5. Форму выстилаем пергаментом, выливаем тесто, ставим в духовку. Через 15 минут посыпаем пирог надвое порезанной вишней и ждём до готовности ещё минут 20. Вот и все – брауни с вишней на праздничный стол готов!

Напомним,

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