Брауни с вишней: новогодний рецепт от Даши Мельник
Новый год совсем скоро! Мы решили узнать, с какими блюдами на столе его встретят украинские звезды. А заодно, спросили у них авторские рецепты их любимых фирменных блюд.
На новый год я однозначно буду печь брауни с вишней! Этот брауни воздушный, супер-шоколадный и очень прост в приготовлении.
Ингредиенты:
- Плитка черного шоколада 70%
- 250г сахара
- 3 яйца
- 250г муки
- 100г какао
- 50г грецких орехов
- 10-20г кунжута
- 100г замороженной вишни
- 100г сливочного масла
- 100г кокосового масла
- 20г ванильного сахара
- 0.5 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 градусов. Поставить масло и шоколад на водяную баню. Пока оно топится, взбиваем яичные белки до густой массы.
- Затем частями высыпаем сахар, не прекращая помешивание. Когда масса стала однородной, выливаем желтки, взбиваем.
- Масло и шоколад к тому времени уже будут готовы, им нужно дать остыть несколько минут. После чего смешиваем две готовых массы воедино и подготавливаем муку к тесту.
- Муку нужно смешать с сахаром, ванильным сахаром, какао, высыпать в шоколадную массу, добавить орехи и кунжут. Тесто готово.
- Форму выстилаем пергаментом, выливаем тесто, ставим в духовку. Через 15 минут посыпаем пирог надвое порезанной вишней и ждём до готовности ещё минут 20. Вот и все – брауни с вишней на праздничный стол готов!
Напомним,