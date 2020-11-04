Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
4 ноября 2020 12:40
Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
pixabay.com
Как быстро приготовить дома вкусный гороховый крем-суп – делимся рецептом.
Григорий Герман не перестает удивлять уникальными рецептами. На этот раз в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущий рассказал, как приготовить сытный и вкусный гороховый суп всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- Замороженный зеленый горошек – 500 г
- Бекон – 300 г
- Сливки – 200 г
- Растительное масло
- Свежая мята
- Соль и перец
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить суп, нужно нарезать тонкими слайсами бекон, а затем разрезать на полоски 1-1,5 см. Обжарить его так, чтобы он стал хрустящим и очень ароматным.
- В тот момент, когда бекон изжарился, но внутри еще есть невыплавленный жир, надо добавить секретный ингредиент – сахар. Именно он усилит вкус бекона, а еще поспособствует его карамелизации. По готовности, выложить бекон в один слой на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. А использовать его надо в самом конце.
- В кипящую воду закинуть замороженный зеленый горошек, но не весь – 100-150 граммов оставить. В кипяток добавить еще один секретный ингредиент – мяту. Она придаст особенности нашему супчику! Ее надо промыть и отправить в ту воду, в который варится зеленый горошек. Когда горошек дошел до кондиции, слить с него воду в отдельную посуду.
- В сковородку, которая насыщена ароматом бекона – в которой остался жир, отправить остатки горошка и немного обжарить.
- Тем временем, с помощью блендера сделать пюре из вареного горошка и добавить сливки. Постепенно влить воду, в которой варился горох, чтобы получилась консистенция супа.
- Добавить соль и перец по вкусу. Выложить суп в тарелку с добавлением обжаренного горошка и бекона. Приятного аппетита!
Напомним,