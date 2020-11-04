Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда

4 ноября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
pixabay.com

Как быстро приготовить дома вкусный гороховый крем-суп – делимся рецептом.

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Известный телеведущий и кулинарный энтузиаст Григорий Герман не перестает удивлять уникальными рецептами. На этот раз в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущий рассказал, как приготовить сытный и вкусный гороховый суп всего за несколько минут.

Ингредиенты:

  • Замороженный зеленый горошек – 500 г
  • Бекон – 300 г
  • Сливки – 200 г
  • Растительное масло
  • Свежая мята
  • Соль и перец

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить суп, нужно нарезать тонкими слайсами бекон, а затем разрезать на полоски 1-1,5 см. Обжарить его так, чтобы он стал хрустящим и очень ароматным.
  2. В тот момент, когда бекон изжарился, но внутри еще есть невыплавленный жир, надо добавить секретный ингредиент – сахар. Именно он усилит вкус бекона, а еще поспособствует его карамелизации. По готовности, выложить бекон в один слой на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. А использовать его надо в самом конце.
  3. В кипящую воду закинуть замороженный зеленый горошек, но не весь – 100-150 граммов оставить. В кипяток добавить еще один секретный ингредиент – мяту. Она придаст особенности нашему супчику! Ее надо промыть и отправить в ту воду, в который варится зеленый горошек. Когда горошек дошел до кондиции, слить с него воду в отдельную посуду.
  4. В сковородку, которая насыщена ароматом бекона – в которой остался жир, отправить остатки горошка и немного обжарить.
  5. Тем временем, с помощью блендера сделать пюре из вареного горошка и добавить сливки. Постепенно влить воду, в которой варился горох, чтобы получилась консистенция супа.
  6. Добавить соль и перец по вкусу. Выложить суп в тарелку с добавлением обжаренного горошка и бекона. Приятного аппетита!

Напомним,

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