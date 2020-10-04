Караси в китайском стиле: оригинальный рецепт от ведущего Григория Германа

Эксклюзив 4 октября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Караси в китайском стиле: оригинальный рецепт от ведущего Григория Германа
Караси в китайском стиле: оригинальный рецепт от ведущего Григория Германа
пресс-служба канала Украина

Простой рецепт карасей в китайском стиле от Григория Германа. Как приготовить вкусно рыбу по-новому.

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Четвертый сезон популярного шоу «Свекруха чи невістка», который выйдет на канале Украина 5 октября в 10:20, раскроет зрителям традиции современной украинской кухни. К тому же известный кулинарный эксперт Григорий Герман поделится полезными лайфхаками – как сэкономить время и бюджет, при этом подать на стол настоящий шедевр, а также научит готовить обычные для украинцев блюда по-новому.

Ингредиенты:

  • Караси (по 120-150 г) – 4 шт.
  • Жирная домашняя сметана – 200 мл
  • Растительное масло – 500 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Семена укропа – 1 щепотка
  • Соль, чёрный перец
  • Мука или крахмал

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно промыть рыбу. Обрезать плавники и вынуть жабры. Сделать надрезы – ромбовидной решеткой.
  2. Затем смешайте в ступке специи – соль, черный (цветной) перец горошком. Натрите тушки растертыми специями и оставьте мариноваться в миске под полотенцем.
  3. Далее обжарьте в сотейнике муку (2 ст. л.) и добавьте сливочное масло, специи (соль, семена укропа – 1 щепотка). Прогрейте сметану отдельно и добавьте ее в муку. Проваривать нужно помешивая, пока не загустеет.
  4. Разогрейте сковородку с высокими бортами, добавьте масло. Караси лучше одеть на деревянные шпажки – пропуская их через голову. Опустить рыбу в масло, держа за шпажку и жарить, поливая горячим маслом с черпака (в том числе голову). Выложите готовую рыбу на бумажные полотенца. Готово!

Напомним,

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