Свекруха чи невістка: премьерный сезон откроет новые традиции современной украинской кухни

21 сентября 2020 19:20 Юлия Крутиева
Свекруха чи невістка: премьерный сезон откроет новые традиции современной украинской кухни
Новый сезон реалити «Свекруха чи невістка» - скоро на телеканале «Украина»
пресс-служба канала Украина

С 5 октября на телеканале «Украина» начнется показ нового сезона кулинарного реалити «Свекруха чи невістка» с ведущим Григорием Германом. Посвящен он будет глубине и изысканности современной украинской кухни.

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  Канал «Украина» и продакшн-компания «Теле Про» подготовили для зрителей четвертый сезон любимого кулинарного шоу «Свекруха чи невістка», где в битве за звание лучшего повара сойдутся невестки и свекрови, а также другие члены семей. 

24 невероятные истории отношений, колоритные герои, острые семейные конфликты и философский подход к их решению. Отчаянная борьба того стоит – победитель получит не только звание лучшего кулинара в семье, но и 10 000 грн. 

По словам бессменного ведущего кулинарного шоу Григория Германа, четвертый сезон надолго запомнится зрителям не только уникальными рецептами, но и участниками. Новые истории и интересные герои с их непростыми судьбами и сложными решениями научат украинцев правильно, а главное – своевременно решать семейные конфликты. Среди героев сезона: невестка, которая шантажирует мужа и свекровь детьми; темнокожий мужчина, отец пятерых детей, который смог дать свою фамилию только последним двум; свекровь, которая избила мать своей невестки; свекровь, которая нанимает бомжей помогать по хозяйству.

Новый сезон реалити «Свекруха чи невістка» - скоро на телеканале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Всегда в конфликте есть две стороны. Но мы обязательно докопаемся до основ конфликта, рассмотрим его и постараемся сделать выводы, – комментирует ведущий шоу «Свекруха чи невістка» Григорий Герман. – И конечно же, мы поразим зрителя уникальными рецептами украинской кухни!

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Участники четвертого сезона шоу «Свекруха чи невістка» вместе с ведущим приготовят блюда по уникальным рецептам современной украинской кухни. К тому же, в каждой программе зрителей ждет много полезных советов: как сэкономить, подготовив продукты для рецептов собственноручно, чем заменить те или иные продукты, как за минимальные деньги приготовить вкусное и питательное изысканное блюдо. 

Новый сезон реалити «Свекруха чи невістка» - скоро на телеканале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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