Бейонсе взбудоражила Сеть сексуальным образом в мини: аппетитные ножки и пышный бюст

Певица Бейонсе продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.

Супруга рэпера Джей Зи, певица Бейонсе , старается выглядеть стильно не только на светских мероприятиях, но и во время романтических прогулок с мужем или прогулок по городу с детьми.

Вот и для своего недавнего выхода в свет Бейонсе выбрала стильный тотал-лук, с помощью которого похвасталась своими аппетитными ножками и пышным бюстом.

Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce

Этот сексуальный образ 39-летняя певица продемонстрировала на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала несколько фотографий, где дерзко позировала на диване.

Перед фотообъективом Бейонсе предстала в твидовом костюме-двойке, состоящего из укороченного жакета и мини-юбки. Эффектный образ она дополнила атласными туфлями, очками со стразами, массивными сверкающими украшениями и маленькой сумочкой.

Фолловеры Бейонсе были восхищены ее формами. В комментариях к фотографии они оставили тысячи отзывов: «Ох, какая фигура», «Сексуальная», «Какой шикарный бюст», «Роскошная».

Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce

Напомним,