Бейонсе взбудоражила Сеть сексуальным образом в мини: аппетитные ножки и пышный бюст
21 сентября 2020 15:10
Юлия Крутиева
Певица Бейонсе продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.
Супруга рэпера Джей Зи, певица Бейонсе
, старается выглядеть стильно не только на светских мероприятиях, но и во время романтических прогулок с мужем или прогулок по городу с детьми.
Вот и для своего недавнего выхода в свет Бейонсе выбрала стильный тотал-лук, с помощью которого похвасталась своими аппетитными ножками и пышным бюстом.
Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce
Этот сексуальный образ 39-летняя певица продемонстрировала на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала несколько фотографий, где дерзко позировала на диване.
Перед фотообъективом Бейонсе предстала в твидовом костюме-двойке, состоящего из укороченного жакета и мини-юбки. Эффектный образ она дополнила атласными туфлями, очками со стразами, массивными сверкающими украшениями и маленькой сумочкой.
Фолловеры Бейонсе были восхищены ее формами. В комментариях к фотографии они оставили тысячи отзывов: «Ох, какая фигура», «Сексуальная», «Какой шикарный бюст», «Роскошная».
Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce
Напомним,