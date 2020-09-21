Бейонсе взбудоражила Сеть сексуальным образом в мини: аппетитные ножки и пышный бюст

21 сентября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Бейонсе взбудоражила Сеть сексуальным образом в мини: аппетитные ножки и пышный бюст
Певица Бейонсе
instagram.com/beyonce

Певица Бейонсе продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.

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Супруга рэпера Джей Зи, певица Бейонсе, старается выглядеть стильно не только на светских мероприятиях, но и во время романтических прогулок с мужем или прогулок по городу с детьми. 

Вот и для своего недавнего выхода в свет Бейонсе выбрала стильный тотал-лук, с помощью которого похвасталась своими аппетитными ножками и пышным бюстом.

Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce
Этот сексуальный образ 39-летняя певица продемонстрировала на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала несколько фотографий, где дерзко позировала на диване.

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Перед фотообъективом Бейонсе предстала в твидовом костюме-двойке, состоящего из укороченного жакета и мини-юбки. Эффектный образ она дополнила атласными туфлями, очками со стразами, массивными сверкающими украшениями и маленькой сумочкой. 

Фолловеры Бейонсе были восхищены ее формами. В комментариях к фотографии они оставили тысячи отзывов: «Ох, какая фигура», «Сексуальная», «Какой шикарный бюст», «Роскошная». 

Певица Бейонсе / instagram.com/beyonce
Напомним, 

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