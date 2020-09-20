Мика Ньютон впервые рассказала, что у нее обнаружили рак вскоре после свадьбы
Певица Мика Ньютон уже несколько лет как проживает в Лос-Анджелесе.
В программе "Светская жизнь" певица впервые заговорила о своей болезни. Мика призналась, что последний год боролась с онкологическим заболеванием. У нее обнаружили рак яичника.
Очень сильно мы стрессанули в прошлом году. Я заболела раком. Это был рак яичника. Я впервые это рассказываю. Последний год был очень серьезным, эмоциональным. Я приехала сейчас показаться, что полностью здорова, все у меня уже хорошо. Поэтому я призываю всех женщин хотя бы раз в год проходить осмотр у врача. Девушки в 33 года, а столько мне тогда было, - не болеют таким. Это больше для взрослых женщин. Мы перепроверяли в 4 лабораториях, никто в это не хотел верить. Но имеем то, что имеем.
Мика Ньютон рассказала, из-за каких симптомов она обратись к врачу.
У меня вздувался живот. Я начала заниматься спортом, села на диеты. Мы только поженились, все прекрасно, я снималась в рекламах мировых кампаний, и тут я почувствовала, что со мной что-то не то. Операция, потом вторая, не хватило, была и третья. Моя доктор сказала, что травить меня не будут, так как я мечтаю стать мамой. 5 лет нужно, первых три из которых самые такие...не знаешь, вернется оно или нет. Но я считаю, что как себя настроишь, так и будет.
Напомним,