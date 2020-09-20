Константин Войтенко признался, что однажды украл девушку у ее родителей

Украинский актер Константин Войтенко любит удивлять неожиданными откровениями из личной жизни.

У звезды всегда припасена какая-то крутая история, которая показывает его в новом ракурсе. Так, во время диджитал-игры на шоу «Хто зверху?» Костя Войтенко вспомнил свой самый странный поступок, который совершал ради женщины.

Он не то, чтобы странный... Но я без ведома ее родителей сказал девушке: «Садись в машину» и отвез в Карпаты. Это была первая такая романтическая поездка. Я бы по-другому ее никак не забрал, потому что родители бы запретили. Нам было немало лет, но это было только начало отношений. А я такой: «Садись и поехали»

– поделился Константин Войтенко с Новым каналом.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Кем именно была та девушка, актер «Будиночка на щастя» так и не признался. Но, похоже, что история касается еще холостяцкой жизни Константина Войтенко, до женитьбы с его женой Валентиной.

Смотри десятый, юбилейный сезон шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале. А премьеру третьего сезона сериала «Будиночок на щастя» ожидай в 2021 году!

Костя Войтенко с женой и дочерью / instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним,