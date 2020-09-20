Константин Войтенко признался, что однажды украл девушку у ее родителей
Украинский актер Константин Войтенко любит удивлять неожиданными откровениями из личной жизни.
Он не то, чтобы странный... Но я без ведома ее родителей сказал девушке: «Садись в машину» и отвез в Карпаты. Это была первая такая романтическая поездка. Я бы по-другому ее никак не забрал, потому что родители бы запретили. Нам было немало лет, но это было только начало отношений. А я такой: «Садись и поехали»– поделился Константин Войтенко с Новым каналом.
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Напомним,