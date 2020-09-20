Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак с часами охотится на семью?
В это воскресенье, 20 сентября, в 19:00 телезрители СТБ увидят премьерный выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Во сне и наяву женщина ощущает возле себя присутствие потусторонней силы, которая, по ее мнению, имеет прямое отношение к бедам в ее семье. Однажды после появления призрака Марту едва не сбил грузовик, а сын и дочь получили ужасные травмы.
Женщина предполагала, что ее семью хочет убить покойный супруг. Однако в ходе расследования экстрасенсам уже удалось выяснить, что мужчина сам стал жертвой потусторонней силы! И сила эта – мертвец со старинными карманными часами с цепочкой. Он уже давно начал охоту на этих людей.
Я вижу, как горит младенец,– шокирует сказанным Жанна Шулакова.
Чем закончится расследование трагических событий в семье Коноваловых?
Смотрите заключительную часть мистического расследования в воскресенье, 20 сентября, в 19:00 в выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ!
Напомним,