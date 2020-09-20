Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак с часами охотится на семью?

В это воскресенье, 20 сентября, в 19:00 телезрители СТБ увидят премьерный выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

Опытные ясновидящие Алена Курилова и Жанна Шулакова продолжат расследовать загадочную историю Марты Коноваловой из Тернополя. Женщину преследует призрак с часами.

Во сне и наяву женщина ощущает возле себя присутствие потусторонней силы, которая, по ее мнению, имеет прямое отношение к бедам в ее семье. Однажды после появления призрака Марту едва не сбил грузовик, а сын и дочь получили ужасные травмы.

Женщина предполагала, что ее семью хочет убить покойный супруг. Однако в ходе расследования экстрасенсам уже удалось выяснить, что мужчина сам стал жертвой потусторонней силы! И сила эта – мертвец со старинными карманными часами с цепочкой. Он уже давно начал охоту на этих людей.

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020) / кадр из программы

Настраиваясь на потустороннее, Алена Курилова увидела в видении страшный ритуал – женская рука выводит на зеркале пентаграмму. Экстрасенсы были поражены, когда узнали, что магией занимается мама Марты. Они решили выяснить, могла ли эта женщина вызвать духа с часами. Сама она призналась, что, вероятно, именно она с помощью магии отправила зятя на тот свет!

Я вижу, как горит младенец,

– шокирует сказанным Жанна Шулакова.

Чем закончится расследование трагических событий в семье Коноваловых?

Смотрите заключительную часть мистического расследования в воскресенье, 20 сентября, в 19:00 в выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ!

Напомним,