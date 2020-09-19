МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020

19 сентября 2020 22:55 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020
пресс-служба канала СТБ

19 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» было как всегда очень сложно. Участникам было предложено наугад выбрать карточку, на которой был указан ингредиент, который должен стать звездой их блюда. Блюда кулинаров-аматоров должны быть приготовлены в мексиканском стиле! Но и это было не самое сложное...

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 4 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Яна Корж.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в следующую субботу, 26 сентября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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