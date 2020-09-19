МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020
19 сентября 2020 22:55
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020
пресс-служба канала СТБ
19 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
было как всегда очень сложно. Участникам было предложено наугад выбрать карточку, на которой был указан ингредиент, который должен стать звездой их блюда. Блюда кулинаров-аматоров должны быть приготовлены в мексиканском стиле! Но и это было не самое сложное...
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 4 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Яна Корж.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 19.09.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в следующую субботу, 26 сентября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.