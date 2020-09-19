МастерШеф-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)

19 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
МастерШеф-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

19 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф-10: на этот раз будут испытывать на прочность девятнадцятку кулинаров-аматоров.

Дружба или конкуренция – какую стратегию выберут команды?

Эктор Хименес-Браво заявит: новое испытание для участников станет настоящим праздником, даже несмотря на то, как оно закончится. Ведь аматорам выпадет уникальная возможность проявить кулинарные навыки, а также мощь поварской фантазии. В 4 выпуске проекта Мастер Шеф 2020 кулинары сами составят для себя меню. Судьи будут ждать от двух команд по четыре блюда, некий ресторанный обед, состоящий из: закуски; первого блюда; основного блюда; десерта.

И, конечно, это еще не все условия. Ольга, Эктор и Владимир поставят поваров перед выбором, который повлияет сразу на две команды. В чем он будет заключаться? И какую свинью аматоры подсунут друг другу? Ответ – в программе Мастер Шеф 10 сезон от 19.09.2020.

Олимп богов кулинарии

Внезапно кухня кулинарного проекта превратится в греческий Олимп, а Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво станут Афродитой, Гермесом и Зевсом. Неожиданно, правда? Еще больше участников Мастер Шеф 10 сезон 4 выпуск удивит то, что боги совершенно не будут обращать внимание на кулинаров. Более того, «смертным» придется пройти божественные приключения и испытания. Для трех команд украинские Зевс, Гермес и Афродита кулинарии приготовили непростую задачу. Кроме привычных блюд, капитаны должны провести аттестацию участникам и составить рейтинг сильнейших.

Но и это еще не все… Немного спойлера: сегодня черные фартуки может надеть половина участников! Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн Мастер Шеф 10 сезон 4 выпуск от 19.09.2020.

4 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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