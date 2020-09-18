МастерШеф-10: кулинары-аматоры приготовят блюда-шедевры из отходов по божественным правилам

18 сентября 2020 16:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры приготовят блюда-шедевры из отходов по божественным правилам
МастерШеф-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Завтра на кухне «МастерШеф» на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский станут греческими богами, которые будут вершить судьбы кулинаров-аматоров.

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В 4 выпуске кулинарного проекта "МастерШеф-10" участникам придется приготовить изысканное основное блюдо и закуску из отходов, следуя божественным правилам.

Когда участники зайдут на кухню, судьи удивят их своими образами греческих богов, играющих в «Дженгу». После разделения кулинаров-аматоров на три команды, Эктор Хименес-Браво, как истинный Зевс, объявит правила конкурса.

Когда вы начнете готовить, мы вернемся к нашим божественным делам и продолжим строить башню. Через время несколько раз на площадке грянет гром – предвестник моего появления. Как только он прозвучит – у капитанов будет три минуты, чтобы провести аттестацию своих участников и расставить баллы от 1 до 7 – от самого худшего до наилучшего, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Вы, наверное, спросите, причем же тут «Дженга»? Как только наша башня рухнет – участники с наименьшей оценкой придут к нам за черным фартуком.

МастерШеф-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Две команды, чьи блюда понравятся судьям больше всего, снимут с себя все черные фартуки, включая и те, которые они получили на предыдущем испытании. А команда, которая проиграет, останется со всеми заслуженными во время конкурса фартуками.

Кто же сможет приготовить изысканные блюда из петушиных голов, ошметков рыбы и кожуры овощей? А для кого это станет непосильной задачей – узнаем в субботу в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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