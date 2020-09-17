Маскарад: стала известна дата премьеры шоу на 1+1

17 сентября 2020 12:05 Юлия Крутиева
Маскарад: стала известна дата премьеры шоу на 1+1
Маскарад: стала известна дата премьеры шоу на 1+1
пресс-служба канала 1+1

26 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера самого загадочного шоу осени "Маскарад". Теперь зрители смогут наслаждаться ярким развлекательным шоу в субботнем прайме.

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Накануне в эфире телеканала «1+1» вышел захватывающий промо-ролик, в котором приоткрывается таинственная завеса шоу. Зрители смогли рассмотреть некоторых фантастических персонажей на сцене, среди которых Вареник на огромной тарелке, Рыцарь, у которого цветы проросли сквозь доспехи, загадочная розовая Дракоша и другие. Всего зрители в проекте «Маскарад» увидят 13 необычных образов.

Маскарад: MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK / пресс-служба канала 1+1

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Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Маскарад: Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП / пресс-служба канала 1+1

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один - впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

Премьеру нового развлекательного шоу «Маскарад» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже 26 сентября в 20:20.

Напомним,

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