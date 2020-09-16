Эмили Ратаковски подвергалась сексуальному насилию после "обнаженной" фотосессии

16 сентября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Эмили Ратаковски подвергалась сексуальному насилию после
Модель Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata

Очередное интервью Эмили Ратаковски активно обсуждают в Сети.

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Модель Эмили Ратаковски написала эссе для издания «New York Magazine». В нем она поделилась своей болью, которая касается ее юности и личной жизни.

Ратаковски шокировала публику признанием, что в самом начале своей модельной карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны известного фотографа.

Им оказался Джонатан Ледер. Эмилия обвинила его в сексуальном насилии над ней во время фотосессии с обнажением в 2012 году. Сама съемка проходила в доме фотографа.

Модель Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata
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Джонатан напоил будущую звезду вином, а потом попросил обнажиться полностью. Когда Ратаковски присела на диван, он «засунул в нее пальцы».

Все, что последовала далее в моей памяти как в тумане, кроме ощущений. Я не помню, как мы целовались, но точно помню, что его пальцы вдруг оказались во мне, - пишет Эмили. - Сильнее и сильнее, он толкался в меня и трогал так, как никто прежде и после этого.

После Ледер просто «вытащил свои пальцы», и, не сказав ни слова, ушел. Ратаковски пришлось провести всю ночь в свободной спальне фотографа.  

Напомним, 

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