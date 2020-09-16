Топ-модель по-украински: победительница реалити стала богиней шопинга

Мальвина Чукля из третьего сезона модельного реалити Нового канала попробовала свои силы в другом проекте.

Чувство стиля – то, чего у победительницы третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Мальвины Чукли не отнять. Хотя девушка живет в маленьком селе в Черновицкой области, она следит за трендами и не боится экспериментировать. Поэтому с радостью согласилась продемонстрировать свои модные таланты в «Богине шопинга».

На карантине я не нарушала режим самоизоляции, выходила из дому только в случае крайней необходимости. Так что успела соскучиться по съемкам, – говорит победительница модельного реалити Нового канала. – Я не сразу согласилась на участие в проекте, долго думала, надо ли оно мне. Но в конце концов очень захотелось поменять обстановку и окунуться в режим ТВ.

«Богиня шопинга» – проект, в котором девушки собирают look за четыре часа с бюджетом в 5 тысяч гривен. Участницы выставляют оценки друг другу за собранный образ, а также получают баллы от модного эксперта Леонида Мартынчика. Съемки длились три дня, ради них Мальвина приехала в Киев. И хотя модель не очень хорошо себя чувствовала, со своей задачей справилась и подходящий образ подобрала.

Первый съемочный день был очень сложным! К тому же, еще по дороге в столицу мне стало плохо в автобусе, – призналась Мальвина. – Когда во время съемок узнала, что придется искать образ для кастинга в «ВИА Гру» в магазине вечерних платьев, немного расстроилась. Это ведь совершенно не моя история, не мой стиль! Но я показала, что сексуальность – это не только голая попа. А еще меня очень впечатлил Леонид Мартынчик. В жизни он такой же милый и приятный, как и в кадре.

В финале Мальвина предстала перед зрителями в изящном сверкающем красном платье.

Напомним,