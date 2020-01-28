Победительница шоу Топ-модель по-украински Мальвина Чукля: Я боюсь двух вещей - воды и насекомых
История 25-летней Мальвины Чукли из небольшого села в Черновицкой области напоминает историю Золушки.
Наняла соседку в няни
Мальвина, это была ваша первая попытка прийти на проект?
Да, до рождения сына у меня бы, наверное, не хватило смелости даже думать о таком. А тут я сидела в декрете, восхищалась активными мамами в Instagram и гадала, чем я хуже. Мне захотелось показать сыну, какая у него крутая мама. И решила подать анкету на участие в проекте Нового канала
А как семья отнеслась к такому решению?
Полностью поддержала. Хотя сначала всех это, конечно, поразило. Родители у меня еще старой закалки, они вообще не понимали, зачем мне куда-то ехать и чего-то добиваться. Ведь и так все хорошо! Но мне хотелось доказать, что, помимо дома и семьи, есть еще и другая жизнь, что можно добиться чего-то сверхъестественного, даже если ты живешь в селе.
Верили, что попадете в число трехсот лучших и поедете на телекастинг в Киев?
Была просто в шоке, когда мне позвонили и пригласили приехать. (Смеется.) Я очень самокритично к себе отношусь, всегда преуменьшаю свои возможности и силы. Поэтому новость о телекастинге сразила наповал и вселила ужас. Все мои идеи и мечты вдруг стали такими реальными… С одной стороны, я не могла упустить такой шанс. А с другой - вдруг ничего не получится? К решению ехать на проект меня подтолкнул муж. Мол, раз уж настроилась, отправила анкету, доведи дело до конца.
Но дома оставался маленький ребенок...
Да, на тот момент Паштету был год и три месяца. И все это время мы не разлучались с ним дольше, чем на несколько часов. С нянями у нас в селе туговато. С малышом мог оставаться мой папа, однако он прикован к инвалидной коляске и бегать за ребенком не в состоянии. В итоге договорилась с соседкой, что она будет приходить к нам с утра на несколько часов и помогать папе справляться с Паштетом, пока мама и муж на работе.
На второй неделе проекта папы не стало. И это был один из самых тяжелых моментов не то что во время съемок, а за всю мою жизнь. Я так хотела, чтобы он мной гордился... Когда уезжала на похороны, не знала, продолжу ли сниматься в проекте.
Кошмарная коробочка
Каково было вернуться в Модельный дом спустя две недели?
Бывали моменты, когда хотелось уйти с проекта?
И не раз. Самой сложной получилась первая неделя, период адаптации. Я ужасно скучала по сыну, по семье. Хотя изначально понимала, что буду грустить по дому, и морально себя к этому подготовила.
Второй сложный момент - неделя, когда вернулась после похорон. Я была разбита, душевные раны очень свежие, а девочки только подливали масла в огонь.
А еще я очень хотела домой после ухода Дарины Герасимчук. Понимала, что остаюсь одна, у меня больше не будет человека, которому доверяю. Потом еще две недели стоял ком в горле.
Что стало для вас самым сложным испытанием?
Когда собиралась на телекастинг, мы с мужем обсуждали все, что может меня ждать. Я боюсь двух вещей - воды и насекомых. Муж говорит: «Там точно будут испытания, связанные с глубиной и всякими тварями». Я надеялась, что пронесет. Но нет. Когда узнала, что на дефиле нашими «напарниками» станут жуки и пауки, испытала настоящий ужас. Причем надо было сунуть руку в темную коробку и достать оттуда эту живность. Слава Богу, мне досталась улитка. А ведь некоторым девушкам пришлось дефилировать с пауками, змеями, опарышами! Смотрела на них и восхищалась: я бы на подиум с этим точно не вышла. Кстати, Дарину тогда укусил паук! К счастью, все обошлось.
А любимое испытание у вас было?
Одно из самых-самых - фотосессия «Цирк без животных», когда мы изображали какого-то зверя или птицу, запертых в клетке. И нужно было показать страдания животных, пытаться вырваться из-за решетки. Я играла роль мамы-медведицы. Когда Соня Плакидюк попросила представить, что меня заперли, чтобы увезти моего малыша, со мной случилась практически истерика. Хотелось выломать эти прутья, вырваться на волю, орать и рыдать. Фотограф, как и Соня, был в шоке, но кадры получились потрясающие. Эта фотосессия была для меня очень важной - я поддерживаю инициативу цирков без животных, не ношу натуральные кожу и мех.
Нечего стыдиться
В этом сезоне участницы на целых три недели отправились в Турцию. Ожидали, что поедете в эту страну?
Когда мы с девушками обсуждали загранку, мечтали об Испании, Италии, Франции. И сначала немного расстроились - не знали, какая красота нас ждет в Турции. В итоге объездили страну вдоль и поперек, были и в Анталии, и в Стамбуле, видели белоснежные каскады из камня травертина в Памуккале, летали на воздушном шаре в Каппадокии! Никогда не забуду эту поездку. Ведь именно в ней я проходила пробы в сериал и играла роль Роксоланы. Это было очень круто!
Ожидали, что пройдете в финал?
Сначала - да. Потом возникли сомнения. Первой эксперты отправили в финал Наташу Масловскую. А вторую финалистку выбирали из нас с Катей Куличенко. Катя очень выросла за время проекта, и я, честно, думала, что Алла назовет ее имя.
Конечно, я надеялась на победу. Но допускала, что ее может одержать и Наташа. Ей всего 16, она красивая и перспективная. И если дошла до финала, значит, эксперты видят в ней что-то особенное. И все же когда стояла на подиуме рядом с Аллой Костромичевой, конечно же, повторяла свое имя.
Когда смотрите выпуски проекта, хочется изменить что-то в своем поведении или поступках?
Там нет ничего такого, за что было бы стыдно. Дома я переосмыслила многие ситуации и осознала, что все делала правильно. Руководствовалась здравым смыслом и от первой до последней недели оставалась человеком.
Текст: Инна Смирнова