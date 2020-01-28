Победительница шоу Топ-модель по-украински Мальвина Чукля: Я боюсь двух вещей - воды и насекомых

История 25-летней Мальвины Чукли из небольшого села в Черновицкой области напоминает историю Золушки.

Наняла соседку в няни

Молодая мама участвовала в кастинге «Топ-модели по-украински» (Новый канал), не надеясь, что пройдет его. А в итоге выиграла в проекте!

Мальвина, это была ваша первая попытка прийти на проект?

Да, до рождения сына у меня бы, наверное, не хватило смелости даже думать о таком. А тут я сидела в декрете, восхищалась активными мамами в Instagram и гадала, чем я хуже. Мне захотелось показать сыну, какая у него крутая мама. И решила подать анкету на участие в проекте Нового канала

А как семья отнеслась к такому решению?

Полностью поддержала. Хотя сначала всех это, конечно, поразило. Родители у меня еще старой закалки, они вообще не понимали, зачем мне куда-то ехать и чего-то добиваться. Ведь и так все хорошо! Но мне хотелось доказать, что, помимо дома и семьи, есть еще и другая жизнь, что можно добиться чего-то сверхъестественного, даже если ты живешь в селе.

Верили, что попадете в число трехсот лучших и поедете на телекастинг в Киев?

Была просто в шоке, когда мне позвонили и пригласили приехать. (Смеется.) Я очень самокритично к себе отношусь, всегда преуменьшаю свои возможности и силы. Поэтому новость о телекастинге сразила наповал и вселила ужас. Все мои идеи и мечты вдруг стали такими реальными… С одной стороны, я не могла упустить такой шанс. А с другой - вдруг ничего не получится? К решению ехать на проект меня подтолкнул муж. Мол, раз уж настроилась, отправила анкету, доведи дело до конца.

Но дома оставался маленький ребенок...

Да, на тот момент Паштету был год и три месяца. И все это время мы не разлучались с ним дольше, чем на несколько часов. С нянями у нас в селе туговато. С малышом мог оставаться мой папа, однако он прикован к инвалидной коляске и бегать за ребенком не в состоянии. В итоге договорилась с соседкой, что она будет приходить к нам с утра на несколько часов и помогать папе справляться с Паштетом, пока мама и муж на работе.

На второй неделе проекта папы не стало. И это был один из самых тяжелых моментов не то что во время съемок, а за всю мою жизнь. Я так хотела, чтобы он мной гордился... Когда уезжала на похороны, не знала, продолжу ли сниматься в проекте.

Кошмарная коробочка

Каково было вернуться в Модельный дом спустя две недели?



Очень тяжело. Пока я отсутствовала, все девочки поделились на группировки. Несколько участниц - Настя Леухина по прозвищу ХТЗ, Катя Куличенко, она же Тетя Мотя, Ярина Самарик - давили и угнетали всех остальных. Мне в Модельном доме были не рады - плюс одна конкурентка. Так что набросились сразу же. Это было ужасно. Но понимала тогда, что, если дам слабину, меня сломают, и придется уйти. А ведь я возвращалась не для этого. Так что старалась не обращать внимания на оскорбления и сохранять спокойствие.

Бывали моменты, когда хотелось уйти с проекта?

И не раз. Самой сложной получилась первая неделя, период адаптации. Я ужасно скучала по сыну, по семье. Хотя изначально понимала, что буду грустить по дому, и морально себя к этому подготовила.

Второй сложный момент - неделя, когда вернулась после похорон. Я была разбита, душевные раны очень свежие, а девочки только подливали масла в огонь.

А еще я очень хотела домой после ухода Дарины Герасимчук. Понимала, что остаюсь одна, у меня больше не будет человека, которому доверяю. Потом еще две недели стоял ком в горле.

Что стало для вас самым сложным испытанием?

Когда собиралась на телекастинг, мы с мужем обсуждали все, что может меня ждать. Я боюсь двух вещей - воды и насекомых. Муж говорит: «Там точно будут испытания, связанные с глубиной и всякими тварями». Я надеялась, что пронесет. Но нет. Когда узнала, что на дефиле нашими «напарниками» станут жуки и пауки, испытала настоящий ужас. Причем надо было сунуть руку в темную коробку и достать оттуда эту живность. Слава Богу, мне досталась улитка. А ведь некоторым девушкам пришлось дефилировать с пауками, змеями, опарышами! Смотрела на них и восхищалась: я бы на подиум с этим точно не вышла. Кстати, Дарину тогда укусил паук! К счастью, все обошлось.

А любимое испытание у вас было?

Одно из самых-самых - фотосессия «Цирк без животных», когда мы изображали какого-то зверя или птицу, запертых в клетке. И нужно было показать страдания животных, пытаться вырваться из-за решетки. Я играла роль мамы-медведицы. Когда Соня Плакидюк попросила представить, что меня заперли, чтобы увезти моего малыша, со мной случилась практически истерика. Хотелось выломать эти прутья, вырваться на волю, орать и рыдать. Фотограф, как и Соня, был в шоке, но кадры получились потрясающие. Эта фотосессия была для меня очень важной - я поддерживаю инициативу цирков без животных, не ношу натуральные кожу и мех.

Нечего стыдиться

В этом сезоне участницы на целых три недели отправились в Турцию. Ожидали, что поедете в эту страну?

Когда мы с девушками обсуждали загранку, мечтали об Испании, Италии, Франции. И сначала немного расстроились - не знали, какая красота нас ждет в Турции. В итоге объездили страну вдоль и поперек, были и в Анталии, и в Стамбуле, видели белоснежные каскады из камня травертина в Памуккале, летали на воздушном шаре в Каппадокии! Никогда не забуду эту поездку. Ведь именно в ней я проходила пробы в сериал и играла роль Роксоланы. Это было очень круто!

Ожидали, что пройдете в финал?

Сначала - да. Потом возникли сомнения. Первой эксперты отправили в финал Наташу Масловскую. А вторую финалистку выбирали из нас с Катей Куличенко. Катя очень выросла за время проекта, и я, честно, думала, что Алла назовет ее имя.

Конечно, я надеялась на победу. Но допускала, что ее может одержать и Наташа. Ей всего 16, она красивая и перспективная. И если дошла до финала, значит, эксперты видят в ней что-то особенное. И все же когда стояла на подиуме рядом с Аллой Костромичевой, конечно же, повторяла свое имя.

Когда смотрите выпуски проекта, хочется изменить что-то в своем поведении или поступках?

Там нет ничего такого, за что было бы стыдно. Дома я переосмыслила многие ситуации и осознала, что все делала правильно. Руководствовалась здравым смыслом и от первой до последней недели оставалась человеком.

Текст: Инна Смирнова

Сезон суперзвезд

Новому сезону модельного реалити Нового канала - быть! Да еще какому - звездному! В следующем году за право стать «Супер Топ-моделью по-украински» будут бороться самые яркие участницы всех предыдущих сезонов. Съемки начнутся уже весной, а в эфир проект выйдет осенью 2020 года.