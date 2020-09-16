"Пьяная" Леся Никитюк устроила скандал на отдыхе в Турции

Ведущая Леся Никитюк решила встретить первые дни осени не в Киеве.

Несколько дней назад Леся Никитюк отправилась на отдых за границу. Ведущую даже не спугнула пандемия коронавируса, которая с каждым днем лишь набирает обороты.

В качестве курорта для отдыха Никитюк выбрала одно из самых популярных направлений – солнечное турецкое побережье. Остановилась звезда в одной из самых комфортабельных гостиниц Кемера.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Компанию Лесе составили ее самые близкие и дорогие люди – мама Екатерина Петровна и папа Иван Иванович. Не обходиться отдых ведущей без приключений.

Вчера Никитюк пришлось сыграть роль пьяной и грубоватой ведущей. Она ворвалась в бунгало, в котором находилась девушка и начала ее выгонять. В итоге, звезда своего добилась.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Секьюрити отеля вывели девушку из бунгало. Но все это Леся сделала ради очень благородного дела. За бунгало незнакомую девушку ждал мужчина, который решил сделать ей предложение руки и сердца.

Весь этот процесс Никитюк демонстрировала в Stories своего Инстаграм. Финал этого розыгрыша оказался позитивным. Девушка ответила на предложение мужчины согласием.

Ведущая Леся Никитюк на отдыхе / instagram.com/lesia_nikituk

Напомним,