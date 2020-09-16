"Пьяная" Леся Никитюк устроила скандал на отдыхе в Турции
16 сентября 2020 12:40
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк решила встретить первые дни осени не в Киеве.
Леся Никитюк отправилась на отдых за границу. Ведущую даже не спугнула пандемия коронавируса, которая с каждым днем лишь набирает обороты.Компанию Лесе составили ее самые близкие и дорогие люди – мама Екатерина Петровна и папа Иван Иванович. Не обходиться отдых ведущей без приключений.Секьюрити отеля вывели девушку из бунгало. Но все это Леся сделала ради очень благородного дела. За бунгало незнакомую девушку ждал мужчина, который решил сделать ей предложение руки и сердца.Напомним,
В качестве курорта для отдыха Никитюк выбрала одно из самых популярных направлений – солнечное турецкое побережье. Остановилась звезда в одной из самых комфортабельных гостиниц Кемера.
Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк на отдыхе / instagram.com/lesia_nikituk