Елена-Кристина Лебедь призналась, что Павел Розенко предложение не делал, но неуклюже намекал

17 сентября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь призналась, что Павел Розенко предложение не делал, но неуклюже намекал
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь призналась, делал ли любимый ей предложение.

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В отношениях с экс-вице-премьер-министром Павлом Розенко ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь уже более двух лет. Но о том, собираются ли поставить штампы в паспортах, влюбленные не признаются. Даже в интервью «Невероятная правда о звездах» бывший политик отказался отвечать на этот и подобные вопросы, сказав, что эта тема личная.

А вот телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась, что намеки на свадьбу из уст любимого все же звучали:

Напрямую предложения не делал, но намекал. Неуклюже, как это делают все мужчины.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

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Также Елена-Кристина Лебедь рассказала, что они думают о совместных детях, но не в ближайшее время. А пока хотят насладиться отношениями вдвоем.

Отметим, влюбленные познакомились случайно, в соцсетях. Павел прокомментировал фотографию Елены-Кристины с воздушными шариками, и все завертелось.

Говорят, любовь приходит, когда ты ее не ждешь, – ранее поделилась ведущая. – Никогда не думала, что такое возможно. Считала, это сказки. Но через две недели поняла, что вляпалась. Наши сообщения становились все длиннее. Мне хотелось делиться с человеком всем.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

А встретилась пара возле Верховной Рады. И первое, на что обратила внимание телеведущая, была улыбка мужчины. С тех пор, говорит Елена-Кристина Лебедь, она начала жить по-настоящему.

Напомним, 

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