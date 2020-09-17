Елена-Кристина Лебедь призналась, что Павел Розенко предложение не делал, но неуклюже намекал
Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь призналась, делал ли любимый ей предложение.
А вот телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась, что намеки на свадьбу из уст любимого все же звучали:
Напрямую предложения не делал, но намекал. Неуклюже, как это делают все мужчины.
Отметим, влюбленные познакомились случайно, в соцсетях. Павел прокомментировал фотографию Елены-Кристины с воздушными шариками, и все завертелось.
Говорят, любовь приходит, когда ты ее не ждешь, – ранее поделилась ведущая. – Никогда не думала, что такое возможно. Считала, это сказки. Но через две недели поняла, что вляпалась. Наши сообщения становились все длиннее. Мне хотелось делиться с человеком всем.
А встретилась пара возле Верховной Рады. И первое, на что обратила внимание телеведущая, была улыбка мужчины. С тех пор, говорит Елена-Кристина Лебедь, она начала жить по-настоящему.
Напомним,