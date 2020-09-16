Бывшая жена Сереги шокировала рассказом о насилии в их семье

16 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Бывшая жена Сереги шокировала рассказом о насилии в их семье
Рэпер Серега
instagram.com/seryogamusic

Бывшая жена рэпера Сереги, Полина Ололо, рассказала шокирующие подробности жизни со звездой.

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Бывшая жена рэпера Сереги, Полина Ололо, рассказала, что на самом деле происходило за закрытыми дверями их с репером дома.

Я скажу так – в нашей семье было насилие. Он поднимал на меня руку, он избивал меня. Меня никто не выпускал, – призналась Полина Ололо в интервью для программы «Зірковий шлях» на канале «Украина». - Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались, вы не понимаете, что со мной было.

Серега и Полина Ололо / пресс-служба канала Украина
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Бывшая жена звезды рассказала об этом на закрытом судебном заседании и добавила подробности о бизнесе артиста. Оказалось, что на Полину Ололо вышли бывшие деловые партнеры Сереги, которым есть за что отомстить рэперу. 

Это люди, с которыми он вел бизнес в Москве. Мой бывший муж развалил его. Он рухнул благодаря Сергею, – сказала Полина Ололо. – Он начал гулять. Потом начались запои. Вместе с запоями наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: «Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови.

Полина Ололо с сыновьями / пресс-служба канала Украина
На сегодняшний день Полина и рэпер Серега должны решить, с кем будут жить дети. У бывшей пары подрастают два сына. Но еще год назад Сергей Пархоменко забрал их с тренировки и увез с собой. И если раньше Полина Ололо могла связаться с Марком и Платоном по телефону, то теперь связи с ними нет. 

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Бывшая жена Сереги пытается увидеться с детьми и даже ездила в Харьков, где живет рэпер, но все безуспешно. Она даже не смогла встретиться со старшим сыном, когда у него был день рождения. Сергей Пархоменко пока не прокомментировал шокирующее признание бывшей жены и не появился в суде. Следующее заседание пройдет 28 сентября.

Напомним, 

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