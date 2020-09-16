Бывшая жена Сереги шокировала рассказом о насилии в их семье
16 сентября 2020 14:40
Рэпер Серега
instagram.com/seryogamusic
Бывшая жена рэпера Сереги, Полина Ололо, рассказала шокирующие подробности жизни со звездой.
Сереги, Полина Ололо, рассказала, что на самом деле происходило за закрытыми дверями их с репером дома.На сегодняшний день Полина и рэпер Серега должны решить, с кем будут жить дети. У бывшей пары подрастают два сына. Но еще год назад Сергей Пархоменко забрал их с тренировки и увез с собой. И если раньше Полина Ололо могла связаться с Марком и Платоном по телефону, то теперь связи с ними нет.
Я скажу так – в нашей семье было насилие. Он поднимал на меня руку, он избивал меня. Меня никто не выпускал, – призналась Полина Ололо в интервью для программы «Зірковий шлях» на канале «Украина». - Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались, вы не понимаете, что со мной было.
Серега и Полина Ололо / пресс-служба канала Украина
Это люди, с которыми он вел бизнес в Москве. Мой бывший муж развалил его. Он рухнул благодаря Сергею, – сказала Полина Ололо. – Он начал гулять. Потом начались запои. Вместе с запоями наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: «Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови.
Полина Ололо с сыновьями / пресс-служба канала Украина
Напомним,