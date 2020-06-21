Полина Ололо не смогла договориться с рэпером Серегой о воспитании общих сыновей

21 июня 2020 18:00 Катерина Даниленко
Полина Ололо не смогла договориться с рэпером Серегой о воспитании общих сыновей
Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо
социальная сеть Instagram

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо не смогла сдержать слезы, рассказывая о детях, которых забрал музыкант.

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Полина Ололо уже больше 5 месяцев пытается найти своих детей, которых самовольно увез ее экс-супруг. Женщина уверяет, что не давала согласия, чтобы мальчики жили отдельно от нее. Отец детей все еще не дает возможности ей видится с ними.

Для всех картина такая, что я добровольно отдала детей, но для меня то, что происходило в жизни – это был шантаж, скандал. Сначала, когда они пошли на тренировку, когда еще были в Киеве, он просто посадил их в машину и они отправились в Харьков без моего разрешения. Были переговоры, и я уже согласилась на все, чтобы только видеться с ними. Но все, что я увидела, Сергей на гастролях, дети оставались с няней, на выходных дети оставались совсем одни,
‒ сообщила Полина.

Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо с сыновьями Марком и Платоном / социальная сеть Instagram

Сейчас мать детей уверена, что Пархоменко ждет, когда младшему сыну Платону исполнится 10 лет, чтобы последний мог сказать свое мнение на судебном заседании.

В официальном браке Ололо и Пархоменко не состояли. Женщина признается, что между ними были сильные чувства, о штампе в паспорте они даже не задумывались.

Я его очень любила, поэтому я была согласна даже без официального брака быть с ним. Я понимала, что у нас появятся дети, когда будут неизвестно, но мы планировали, что мы будем всегда вместе,
‒ утверждает Ололо.

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Опекунский совет принял решение, согласно которому дети должны проживать вместе с мамой, однако этого еще не произошло. Женщина ждет судебных заседаний, чтобы восстановить справедливость.

Напомним,

   

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