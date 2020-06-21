Полина Ололо не смогла договориться с рэпером Серегой о воспитании общих сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо не смогла сдержать слезы, рассказывая о детях, которых забрал музыкант.
Для всех картина такая, что я добровольно отдала детей, но для меня то, что происходило в жизни – это был шантаж, скандал. Сначала, когда они пошли на тренировку, когда еще были в Киеве, он просто посадил их в машину и они отправились в Харьков без моего разрешения. Были переговоры, и я уже согласилась на все, чтобы только видеться с ними. Но все, что я увидела, Сергей на гастролях, дети оставались с няней, на выходных дети оставались совсем одни,‒ сообщила Полина.
Сейчас мать детей уверена, что Пархоменко ждет, когда младшему сыну Платону исполнится 10 лет, чтобы последний мог сказать свое мнение на судебном заседании.
В официальном браке Ололо и Пархоменко не состояли. Женщина признается, что между ними были сильные чувства, о штампе в паспорте они даже не задумывались.
Я его очень любила, поэтому я была согласна даже без официального брака быть с ним. Я понимала, что у нас появятся дети, когда будут неизвестно, но мы планировали, что мы будем всегда вместе,‒ утверждает Ололо.
Напомним,