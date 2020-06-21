Сын Виктора Павлика прекратил лечение рака костей: Нам не удалось остановить развитие болезни

21 июня 2020 08:00 Катерина Даниленко
Сын Виктора Павлика прекратил лечение рака костей: Нам не удалось остановить развитие болезни
Певец Виктор Павлик с младшим сыном Павлом
социальная сеть Instagram

21-летний сын Виктора Павлика Павел сделал откровенное заявление в Facebook.

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Младший сын Виктора Павлика, который около двух лет борется с раком, признался, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Павел больше не желает продолжать лечение химиопрепаратами, поскольку оно бессмысленно.

Виктор Павлик с сыном Павлом / социальная сеть Instagram

Молодой человек перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако болезнь прогрессирует:

Месяц назад моя левая рука начала постоянно болеть в локте, день и ночь, а пальцы этой руки начали ослабевать, и терять способность держать и манипулировать вещами. Три недели назад мне пришлось вернуться к передвижению с помощью костыля, с которым я ходил некоторое время после операции. Две недели назад я уже не мог передвигаться, не держась за стену или мебель. А неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове.

Виктор Павлик с экс-женой и сыном / социальная сеть Instagram

Павлик-младший принял тот факт, что жить ему остается столько, сколько он продержится. Сейчас он переживает уже не за себя, а за свою семью и близких людей. Также Павел с большой теплотой вспоминает школьные годы и своих одноклассников. Этот период он называет самым лучшим в его жизни.

Я не знаю какого на самом деле мнения обо мне мои одноклассники и однокурсники, и как часто обо мне вообще вспоминают, но я искренне хочу пожелать вам всем успешной жизни, в которой вы никогда не столкнетесь с теми трудностями, которые сейчас переживаю я. Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, исполнив все свои мечты… Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют,
‒ написал парень.

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Известный отец поделился в соцсети постом своего сына и попросил одноклассников Павла откликнуться.

Напомним,

 

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