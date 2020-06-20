Мила Кунис может стать участницей украинских Танцев со звездами: невозможное возможно

Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис попала в списки претендентов на участие в шоу Танці з зірками.

Уже в этом году на экранах телевизоров стартует новый сезон всеми любимого проекта «Танці з зірками» . Традиционно, продюсеры шоу обещают, что звездный состав удивит зрителей. Разредить ряды украинских знаменитостей на паркете могут и зарубежные звезды.

На прошлой неделе в Сети запустили голосование за потенциальных участников нового сезона шоу. Фолловеры голосовали за своих кумиров: Дана Балана, Потапа, Настю Каменских, Егора Гордеева, Катю Осадчую, Jerry Heil, Антона Птушкина, Александру Зарицкую, Ольгу Сумскую, Тараса Тополю и многих других.

Претенденты на участие в шоу «Танці з зірками» / социальная сеть Instagram

Среди претендентов на участие оказалась и американская актриса Мила Кунис. Интернет-юзеры поддержали коренную украинку, отдав ей немалое количество голосов.

Несколько лет назад голливудская звезда вместе с супругом Эштоном Катчером серьезно занялась танцами. Пара часами напролет изучала разные танцевальные стили, однако принять участие в американской версии шоу так и не решилась. Что же, возможно, на родине звезда покажет свои танцевальные способности зрителям ‒ скоро узнаем.

Напомним,