Мила Кунис может стать участницей украинских Танцев со звездами: невозможное возможно
Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис попала в списки претендентов на участие в шоу Танці з зірками.
На прошлой неделе в Сети запустили голосование за потенциальных участников нового сезона шоу. Фолловеры голосовали за своих кумиров: Дана Балана, Потапа, Настю Каменских, Егора Гордеева, Катю Осадчую, Jerry Heil, Антона Птушкина, Александру Зарицкую, Ольгу Сумскую, Тараса Тополю и многих других.
Среди претендентов на участие оказалась и американская актриса Мила Кунис. Интернет-юзеры поддержали коренную украинку, отдав ей немалое количество голосов.
Напомним,
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