Мила Кунис может стать участницей украинских Танцев со звездами: невозможное возможно

20 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Мила Кунис может стать участницей украинских Танцев со звездами: невозможное возможно
Голливудская актриса Мила Кунис
социальная сеть Instagram

Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис попала в списки претендентов на участие в шоу Танці з зірками.

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Уже в этом году на экранах телевизоров стартует новый сезон всеми любимого проекта «Танці з зірками». Традиционно, продюсеры шоу обещают, что звездный состав удивит зрителей. Разредить ряды украинских знаменитостей на паркете могут и зарубежные звезды.

На прошлой неделе в Сети запустили голосование за потенциальных участников нового сезона шоу. Фолловеры голосовали за своих кумиров: Дана Балана, Потапа, Настю Каменских, Егора Гордеева, Катю Осадчую, Jerry Heil, Антона Птушкина, Александру Зарицкую, Ольгу Сумскую, Тараса Тополю и многих других.

Претенденты на участие в шоу «Танці з зірками» / социальная сеть Instagram

Среди претендентов на участие оказалась и американская актриса Мила Кунис. Интернет-юзеры поддержали коренную украинку, отдав ей немалое количество голосов.

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Несколько лет назад голливудская звезда вместе с супругом Эштоном Катчером серьезно занялась танцами. Пара часами напролет изучала разные танцевальные стили, однако принять участие в американской версии шоу так и не решилась. Что же, возможно, на родине звезда покажет свои танцевальные способности зрителям ‒ скоро узнаем.

Напомним,

Голливудская актриса Мила Кунис / социальная сеть Instagram
 

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