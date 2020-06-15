Танці з зірками: ТОП-5 самых ярких номеров шоу

Телеканал «1+1» начал работу над новым сезоном популярного шоу «Танці з зірками».

Имена танцовщиков и звездных участников пока остаются в тайне. Продюсеры шоу «Танці з зірками» интригуют: четвертый сезон развлекательного шоу удивит зрителей не только звездным составом участников, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.

Но пока зрители гадают, кто именно станет лицом нового сезона, предлагаем вспомнить самые яркие танцевальные номера участников прошлых сезонов, которые всколыхнули сеть.

Надя Дорофеева и Женя Кот - хип-хоп - 2,5 млн 00000 просмотров

Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева уверенно шагала к победе, каждый раз поражая судей и зрителей яркими танцами. Во втором сезоне шоу она уступила место победителя Натальи Могилевской. Но несмотря на то, что в шоу Надежда получила лишь второе место, видео выступлений певицы на официальной странице проекта в YouTube до сих пор удерживают первенство по количеству просмотров.

Оля Полякова и Степан мисюрка - поп-джаз - 2,4 млн просмотров

Самая блондинка страны, эксцентричная на непредсказуемая Оля Полякова, каждый раз поражала зрителей незабываемыми танцевальными номерами.

Игорь Ласточкин, Илона Гвоздева и Юрий Ткач - фристайл - 1,7 просмотров

Украинский актер и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин стал участником второго обновленного сезона проекта «Танці з зірками». Его партнершей в шоу была Илона Гвоздева с которой он вместе получил кубок победителя. Но больше всего зрителям понравилось выступление пары, когда на одном из эфиров по правилам шоу участники танцевали с приглашенной звездой, которой стал бывший партнер Илоны в проекте «Танці з зірками» Юрий Ткач.

Наталья Могилевская и Женя Кот - джаз-фанк - 1,3 млн просмотров

Наталья Могилевская дважды участвовала в проекте. В первом сезоне шоу она танцевала с партнером Владом Ямой и получила второе место. Через десять лет она вернулась на паркет во второй раз, чтобы с новыми силами взять реванш над собой.

В первом обновленном сезоне шоу она получила заветный кубок победителя с партнером Игорем Кузьменко. Но танцевальным номером, который собрал наибольшее количество просмотров, стало выступление Натальи с Евгением Котом, когда в рамках проекта во время одного из эфиров участники обменивались партнерами.

MARUV и JAY -вог - 1,2 млн просмотров

Эпатажная участница прошлогоднего сезона MARUV со своим партнером JAY каждый раз вызвала неоднозначную реакцию в аудитории после каждого выступления. И пусть ей так и не удалось получить кубок победителя, танцевальные номера с ее участием уже вошли в историю проекта.

Напомним,