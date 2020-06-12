Сандра Буллок тайно вышла замуж на голливудских холмах
Актриса Сандра Буллок еще та интригантка.
По данным издания «Globe», накануне карантина Сандра тайно вышла замуж за Брайана Рэндалла, с которым она более 5 лет прожила в гражданском браке и воспитывает двоих приемных детей.
Пара решила не устраивать пышного торжества. Сандра и Брайан обменялись клятвами верности в своем доме на голливудских холмах в кругу самых близких друзей и родственников.
Активное участие в свадебной церемонии принимали и дети пары. 9-летний Луис держал обручальные кольца, а 7-летняя Лайма – цветы. А вот сестра актрисы отвечала за свадебный трехъярусный торт.
Напомним,