Сандра Буллок тайно вышла замуж на голливудских холмах

Актриса Сандра Буллок еще та интригантка.

В личной жизни Сандры Буллок произошли кардинальные перемены. Оказалось, что не так давно 55-летняя голливудская звезда покинула ряды холостячек.

По данным издания «Globe», накануне карантина Сандра тайно вышла замуж за Брайана Рэндалла, с которым она более 5 лет прожила в гражданском браке и воспитывает двоих приемных детей.

Пара решила не устраивать пышного торжества. Сандра и Брайан обменялись клятвами верности в своем доме на голливудских холмах в кругу самых близких друзей и родственников.

Актриса Сандра Буллок / Fotobank / GettyImages

В этот день Буллок блистала перед гостями в розовом платье, ожерелье и туфлях на невысоком каблуке, а Брайан – в костюме в стиле casual.

Активное участие в свадебной церемонии принимали и дети пары. 9-летний Луис держал обручальные кольца, а 7-летняя Лайма – цветы. А вот сестра актрисы отвечала за свадебный трехъярусный торт.

Напомним,