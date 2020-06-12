Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом

12 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом
Владимир Зеленский с женой Еленой
instagram.com/olenazelenska_official

Вирус COVID-19 беспощаден ко всем. И сегодня неутешительную новость рассказала Елена Зеленская.

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На своей странице в Инстаграм супруга Президента Украины Владимира Зеленского – Елена – сообщила, что заразилась коронавирусом. Женщина рассказала, что сегодня получила позитивный результат теста. 

Также Елена призналась, что чувствует себя хорошо. Она находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. Владимир Александрович и дети также сделали тесты и их результат, к счастью, отрицательный.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом / instagram.com/olenazelenska_official

Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні.

Отметим, на 12 июня 2020 года в Украине насчитывается 29753 заразившихся вирусом COVID-19, из них умерших – 870.

Напомним,

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