Топ-модель по-украински: как сложилась жизнь самой "космической" участницы проекта

19 июня 2020 12:00 Александр Кива
Топ-модель по-украински: как сложилась жизнь самой
Катя "Ава" Пригода
пресс-служба

Участница первого сезона «Топ-модели по-украински» Катя "Ава" Пригода рассказала, чем занимается спустя почти три года после окончания проекта

Читайте такжеАнна Михалкова: Я вообще не считаю себя актрисой
Новый канал и реалити «Топ-модель по-украински» дали шанс десяткам девушек и парней освоить новую профессию. Но стоит ли в дальнейшем связывать жизнь с моделингом,  каждый решает сам. Поэтому некоторые участники модельного проекта покоряют мировые подиумы,  а некоторые решили развиваться в своих основных профессиях. Новый канал разузнал, по какому пути пошла Катя Пригода по прозвищу «Ава» – самая «космическая» участница первого сезона «Топ-модели по-украински».

После участия в реалити Катя попала в модельное агентство Аллы Костромичевой, обеспечив себя работой не только в Украине, но и за границей.

— По модельному контракту я ездила в Грецию и несколько раз в Китай. Из последней заграничной рабочей поездки вернулась ближе к осени 2019-го, — рассказала «Ава».

Во время съемок реалити Катя очень скучала по своему парню Диме, но проект буквально вывел их отношения на новый уровень. Около девяти месяцев назад они поженились! А после свадьбы «Аве» предложили выгодный контракт. На этот раз не модельный.

— Сейчас большую часть моего времени занимает работа над иллюстрацией графического романа, — рассказала девушка Новому каналу. — Ведь это моя профессия по образованию, да и рисую я всю свою жизнь.

Облако тегов

Новый Канал Топ-модель по-украински Катя Пригода

Материалы по теме

Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок
Новости

Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок
Тайный агент: журналистов шокировали опасности, подстерегающие детей в парке развлечений
Новости

Тайный агент: журналистов шокировали опасности, подстерегающие детей в парке развлечений
Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу
Новости

Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу
Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа
Новости

Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK