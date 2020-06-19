Топ-модель по-украински: как сложилась жизнь самой "космической" участницы проекта

Участница первого сезона «Топ-модели по-украински» Катя "Ава" Пригода рассказала, чем занимается спустя почти три года после окончания проекта

Новый канал и реалити « Топ-модель по-украински » дали шанс десяткам девушек и парней освоить новую профессию. Но стоит ли в дальнейшем связывать жизнь с моделингом, каждый решает сам. Поэтому некоторые участники модельного проекта покоряют мировые подиумы, а некоторые решили развиваться в своих основных профессиях. Новый канал разузнал, по какому пути пошла Катя Пригода по прозвищу «Ава» – самая «космическая» участница первого сезона «Топ-модели по-украински».

После участия в реалити Катя попала в модельное агентство Аллы Костромичевой, обеспечив себя работой не только в Украине, но и за границей.

— По модельному контракту я ездила в Грецию и несколько раз в Китай. Из последней заграничной рабочей поездки вернулась ближе к осени 2019-го, — рассказала «Ава».

Во время съемок реалити Катя очень скучала по своему парню Диме, но проект буквально вывел их отношения на новый уровень. Около девяти месяцев назад они поженились! А после свадьбы «Аве» предложили выгодный контракт. На этот раз не модельный.

— Сейчас большую часть моего времени занимает работа над иллюстрацией графического романа, — рассказала девушка Новому каналу. — Ведь это моя профессия по образованию, да и рисую я всю свою жизнь.