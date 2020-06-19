Топ-модель по-украински: как сложилась жизнь самой "космической" участницы проекта
Участница первого сезона «Топ-модели по-украински» Катя "Ава" Пригода рассказала, чем занимается спустя почти три года после окончания проекта
После участия в реалити Катя попала в модельное агентство Аллы Костромичевой, обеспечив себя работой не только в Украине, но и за границей.
— По модельному контракту я ездила в Грецию и несколько раз в Китай. Из последней заграничной рабочей поездки вернулась ближе к осени 2019-го, — рассказала «Ава».
Во время съемок реалити Катя очень скучала по своему парню Диме, но проект буквально вывел их отношения на новый уровень. Около девяти месяцев назад они поженились! А после свадьбы «Аве» предложили выгодный контракт. На этот раз не модельный.
— Сейчас большую часть моего времени занимает работа над иллюстрацией графического романа, — рассказала девушка Новому каналу. — Ведь это моя профессия по образованию, да и рисую я всю свою жизнь.