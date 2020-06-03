Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх набил себе 20 новых тату
Участники модельного реалити Нового канала Топ-модели по-украински интересны зрителям и после окончания проектов, поэтому мы с радостью расскажем, чем они занимаются сейчас.
После ухода из модельного реалити парень не бросил моделинг и продолжил строить успешную карьеру. Его можно было увидеть на украинской Неделе моды, в перформансах балтийского дуэта Beissoul & Einius и не только.
Сейчас у меня есть материнское агентство из Швейцарии – One Wave, а еще я работаю с агентством из США, Франции и Великобритании, которое называется Revolt, – рассказал Реван. – Я активно веду свой Instagram-блог, занимаюсь разными проектами по SMM и снимаюсь в клипах.
Коснулись перемены и внешности Палюха – он набил более 20 новых татуировок!
Я планирую дальше забиваться. Хочу сделать «рукава» и полностью забить спину. У меня уже есть эскизы, я потихоньку иду к своей цели, – похвастался Реван Новому каналу. – Потом я буду делать новые снепы (набор снимков, которые показывают реальное состояние фигуры и лица модели, – прим. ред.) и разрывать модельный мир, потому что давно пора.
Напомним,