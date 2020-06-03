Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх набил себе 20 новых тату

3 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх набил себе 20 новых тату
Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх
пресс-служба Нового канала

Участники модельного реалити Нового канала Топ-модели по-украински интересны зрителям и после окончания проектов, поэтому мы с радостью расскажем, чем они занимаются сейчас.

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Реван Палюх – самый высокий участник первого сезона «Топ-модели по-украински». Парень покинул модельное реалити буквально за шаг до финала, заняв четвертое место. Новый канал разузнал, чем Реван Палюх занимается спустя три года после окончания «Топ-модели по-украински».

После ухода из модельного реалити парень не бросил моделинг и продолжил строить успешную карьеру. Его можно было увидеть на украинской Неделе моды, в перформансах балтийского дуэта Beissoul & Einius и не только.

Сейчас у меня есть материнское агентство из Швейцарии – One Wave, а еще я работаю с агентством из США, Франции и Великобритании, которое называется Revolt, – рассказал Реван. – Я активно веду свой Instagram-блог, занимаюсь разными проектами по SMM и снимаюсь в клипах.

Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх / пресс-служба Нового канала

Коснулись перемены и внешности Палюха – он набил более 20 новых татуировок!

Я планирую дальше забиваться. Хочу сделать «рукава» и полностью забить спину. У меня уже есть эскизы, я потихоньку иду к своей цели, – похвастался Реван Новому каналу. – Потом я буду делать новые снепы (набор снимков, которые показывают реальное состояние фигуры и лица модели, – прим. ред.) и разрывать модельный мир, потому что давно пора.

Участник реалити Топ-модель по-украински Реван Палюх / пресс-служба Нового канала

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Кстати, недавно вы могли увидеть Ревана в клипе Paranoia Сони Сухоруковой – бывшей вокалистки группы The Erised. А в скором времени должна выйти еще одна видеоработа с парнем: пока что все подробности находятся под завесой тайны.

Напомним, 

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