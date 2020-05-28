Топ-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцем
28 мая 2020 14:00
Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх
пресс-служба Нового канала
Благодаря проекту «Топ-модель по-украински» Новый канал открыл десятки талантов: они покоряют мировые подиумы, снимаются в ярких фотосессиях и клипах.
«Топ-модель по-украински» Реван Палюх недавно появился в новом видео украинской певицы SuperSonya - под таким псевдонимом сейчас выступает бывшая вокалистка группы The Erised Соня Сухорукова.Видеоработа начинается с того, что Реван смотрит на Соню по телевизору, сидя на полу. А уже в припеве парень вступает в кадр с брутальным танцем. В общем, это надо увидеть. Напомним,
За несколько дней до начала карантина я успел сняться в клипе SuperSonya на трек Paranoia. На съемки меня пригласил бывший эксперт «Топ-модели по-украински» Костя Боровский, который и стал режиссером этого клипа, - рассказал Реван Новому каналу. - Мы продолжили общаться после проекта, я восхищаюсь всеми проявлениями его творчества.
Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх / пресс-служба Нового канала
До начала съемок я не знал Соню - познакомились с ней уже на съемочной площадке, - говорит выпускник модельного реалити. - Она очень крутой и откровенный человек! И хотя я не слушаю музыку в таком стиле, результатом очень доволен.
Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх на съемках / пресс-служба Нового канала