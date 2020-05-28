Топ-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцем

28 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Топ-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцем
Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх
пресс-служба Нового канала

Благодаря проекту «Топ-модель по-украински» Новый канал открыл десятки талантов: они покоряют мировые подиумы, снимаются в ярких фотосессиях и клипах.

Читайте такжеКопия мамы: Мерьем Узерли показала модницу-дочь на прогулке
К примеру, выпускник первого сезона модельного реалити «Топ-модель по-украински» Реван Палюх недавно появился в новом видео украинской певицы SuperSonya - под таким псевдонимом сейчас выступает бывшая вокалистка группы The Erised Соня Сухорукова.

За несколько дней до начала карантина я успел сняться в клипе SuperSonya на трек Paranoia. На съемки меня пригласил бывший эксперт «Топ-модели по-украински» Костя Боровский, который и стал режиссером этого клипа, - рассказал Реван Новому каналу. - Мы продолжили общаться после проекта, я восхищаюсь всеми проявлениями его творчества.

Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЯ самая очаровательная и привлекательная: Анна Седокова о силе самовнушения
Работать с товарищем парню было просто - атмосфера на съемках была отличной, даже несмотря на то, что с самой Соней Реван раньше не был знаком.

До начала съемок я не знал Соню - познакомились с ней уже на съемочной площадке, - говорит выпускник модельного реалити. - Она очень крутой и откровенный человек! И хотя я не слушаю музыку в таком стиле, результатом очень доволен.

Участник «Топ-модели по-украински» Реван Палюх на съемках / пресс-служба Нового канала
Видеоработа начинается с того, что Реван смотрит на Соню по телевизору, сидя на полу. А уже в припеве парень вступает в кадр с брутальным танцем. В общем, это надо увидеть. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Топ-модель по-украински Реван Палюх

Материалы по теме

Звезда сериала Клон беременна первенцем
Новости

Звезда сериала Клон беременна первенцем
Звезда сериала Ничто не случается дважды Антон Батырев разводится с женой спустя 9 месяцев брака
Новости

Звезда сериала Ничто не случается дважды Антон Батырев разводится с женой спустя 9 месяцев брака
Супермама: почему не стоит перегружать подростка дополнительными занятиями
Анонсы на ТВ

Супермама: почему не стоит перегружать подростка дополнительными занятиями
Что в ваших поступках отталкивает мужчин: ТОП-5 неудобных действий
Психология

Что в ваших поступках отталкивает мужчин: ТОП-5 неудобных действий

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK