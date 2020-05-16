Анна Седокова о силе самовнушения: Я самая очаровательная и привлекательная
Многим звездам, которыми восхищаются миллионы поклонников, и считают их, скорее всего, небожителями, свойственна неуверенность в себе и своих силах. Среди них и певица Анна Седокова.
Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе. Французский ученый говорил, что если особа будет каждый день повторять одну и ту же реплику, то она будет определять его отношение к своей личности. Поэтому в дальнейшем эти слова для человека становятся истиной. Позитивные аффирмации ‒ это тот «глоток воды», который нужно держать во рту целый день,‒ заявила артистка.
Знаменитость рекомендует составить свой список аффирмаций, которые нужно регулярно повторять себе. Уделять этому делу необходимо 30 минут в день:
«Я счастлива», «Я любима», «Я люблю», «У меня отличная работа и кайфовая жизнь», «Я притягиваю к себе деньги, как магнит», «Я расцветаю с каждым днём», «Деньги приходят ко мне легко». В поиске миллион вариантов аффирмаций, важно найти свою и быть с ней согласным.
Я вчера практиковалась и поняла, что «Я худая» как-то не очень у меня выходит. «Я с каждым днём становлюсь идеальнее для себя» ‒ подходит больше. Еще есть теория, что в аффирмациях можно говорить не только «я», а еще «она» или «ты». Так мы говорим с нашим внутренним ребенком. «Ты красива», «Ты счастлива». Мне отозвалось,‒ рекомендует певица.
Напомним,