Анна Седокова о силе самовнушения: Я самая очаровательная и привлекательная

16 мая 2020 17:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова о силе самовнушения: Я самая очаровательная и привлекательная
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Многим звездам, которыми восхищаются миллионы поклонников, и считают их, скорее всего, небожителями, свойственна неуверенность в себе и своих силах. Среди них и певица Анна Седокова.

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Творческие терзания, неуверенность в своей красоте и таланте ‒ все эти мысли регулярно посещали исполнительницу, однако она нашла способ, как не поддаваться на упреки общественности и создать для себя правильный психологичный настрой.

Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе. Французский ученый говорил, что если особа будет каждый день повторять одну и ту же реплику, то она будет определять его отношение к своей личности. Поэтому в дальнейшем эти слова для человека становятся истиной. Позитивные аффирмации ‒ это тот «глоток воды», который нужно держать во рту целый день,
‒ заявила артистка.

Знаменитость рекомендует составить свой список аффирмаций, которые нужно регулярно повторять себе. Уделять этому делу необходимо 30 минут в день:

«Я счастлива», «Я любима», «Я люблю», «У меня отличная работа и кайфовая жизнь», «Я притягиваю к себе деньги, как магнит», «Я расцветаю с каждым днём», «Деньги приходят ко мне легко». В поиске миллион вариантов аффирмаций, важно найти свою и быть с ней согласным.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

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По словам Седоковой, крайне важно подобрать именно те слова, в которые ты действительно сможешь поверить. Девушка рекомендует каждую аффирмацию повторять 30 раз, а еще лучше ‒ написать.

Я вчера практиковалась и поняла, что «Я худая» как-то не очень у меня выходит. «Я с каждым днём становлюсь идеальнее для себя» ‒ подходит больше. Еще есть теория, что в аффирмациях можно говорить не только «я», а еще «она» или «ты». Так мы говорим с нашим внутренним ребенком. «Ты красива», «Ты счастлива». Мне отозвалось,
‒ рекомендует певица.

Напомним,

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