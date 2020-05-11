Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой и назвала секрет своего похудения: главное не "что", а "когда"

В современном мире прочно укоренилась мнение о том, что знаменитости – это идеально красивые люди с правильными пропорциями фигуры.

У них не может быть ни грамма лишнего веса, целлюлита и «ушек» на бедрах. Чтобы оставаться популярными и отвечать запросам фанатов звездам приходится тщательно следить за своим телом. Различные диеты, массажи, спорт, танцы, уколы «молодости» ‒ чего только не делают артисты ради идеальной внешности. Певица Анна Седокова не исключение.

37-летняя исполнительница, родившая троих детей, может похвастаться аппетитным телом, однако многие и не подозревают, какой труд стоит за всем этим. Анна регулярно занимается спортом и практикует интервальное голодание.

В своем Instagram певица рассказала, насколько действенным является ее метод похудения и в чем его суть. Подкрепила пост Седокова жарким фото в купальнике, позируя на шезлонге.

Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться? Но это не мечты ‒ это интервальное голодание, эффективность которого подтвердили если не сотни, то тысячи диетологов… В чем суть? Такой способ не указывает, что нужно есть, он указывает, когда нужно есть. Самый популярный метод ‒ 16/8 (отсутствие еды в течение 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи). И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости,

‒ поделилась Седокова.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

Артистка уверена, что отказ от пищи на 16 часов позволяет организму стать менее чувствительным к углеводам, а также уменьшить чувство голода. Он сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи.

Сама певица технику частичного голодания применяет с другими интервалами и, конечно же, добавляет к этому регулярные тренировки, чтобы сделать тело рельефным и подтянутым. Девушка признается, что еще 6 килограммов она бы сбросила.

У меня чуть другая схема 20/4 В последние 5 дней я начинала есть в 14 и заканчивала в 18, удивительно как легко мне стало не завтракать. Сейчас смещу на два часа пораньше. Я больше сбрасываю, когда не ем по вечерам. Так что теперь я буду есть с 12 до 16,

‒ добавила артистка.

Напомним,