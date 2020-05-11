Оля Полякова рассказала о громком конфликте со Светланой Лободой: Какую-то пургу на меня гнала
Девушки около года публично выясняли отношения.
В недавнем прямом эфире знаменитость вспомнила скандал, который случился с ней и Светланой Лободой в далеком 2013 году. Артистки умудрились поругаться прямо во время награждения премии «Viva! Найкрасивіші», где Полякова была ведущей. По словам Ольги, Лобода завелась на ровном месте.
Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: «Самая голосистая певица современности. Ну что тут такого? После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я бешеная кобылица. И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала,‒ вспоминает Полякова.
Конфликт длился около года. Артистки то и дело словесно оскорбляли друг друга и в интервью и в соцсетях.
Когда она назвала меня «бешеной кобылицей», я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, где я плаваю в ванной, и написала: «Какая же я кобылица? Я русалка!» Потом мы со Светой сто раз помирились, пили вино. Это был публичный скандал, и он длился около года. Мы оскорбляли друг друга в сетях и по телевизору. Это было очень весело,– заявила суперблондинка.
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