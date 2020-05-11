Оля Полякова рассказала о громком конфликте со Светланой Лободой: Какую-то пургу на меня гнала

11 мая 2020 10:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова рассказала о громком конфликте со Светланой Лободой: Какую-то пургу на меня гнала
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Девушки около года публично выясняли отношения.

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В онлайн-игре Оли Поляковой «Правда или действие» не только ее коллеги рассказывают о себе малоизвестные факты, но и певице приходится отвечать тем же.

В недавнем прямом эфире знаменитость вспомнила скандал, который случился с ней и Светланой Лободой в далеком 2013 году. Артистки умудрились поругаться прямо во время награждения премии «Viva! Найкрасивіші», где Полякова была ведущей. По словам Ольги, Лобода завелась на ровном месте.

Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: «Самая голосистая певица современности. Ну что тут такого? После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я бешеная кобылица. И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала,
‒ вспоминает Полякова.

Конфликт длился около года. Артистки то и дело словесно оскорбляли друг друга и в интервью и в соцсетях.

Когда она назвала меня «бешеной кобылицей», я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, где я плаваю в ванной, и написала: «Какая же я кобылица? Я русалка!» Потом мы со Светой сто раз помирились, пили вино. Это был публичный скандал, и он длился около года. Мы оскорбляли друг друга в сетях и по телевизору. Это было очень весело,
– заявила суперблондинка.

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К слову, в 2019 году между девушками возник еще один конфликт. Светлана презентовала клип на песню Instadrama, а Оля обвинила коллегу в плагиате образа, который та представила в клипе. На опубликованных Поляковой снимках видно, что у обеих певиц одинаковая прическа, очень похожа одежда, отдельные сцены в клипе и даже выражение лица и жесты. Тогда все закончилось перепалками звезд на их страницах в Instagram.

Напомним,

Оля Полякова и Светлана Лобода / социальная сеть Instagram
 

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