Ольга Куриленко нарвалась на критику подписчиков после заявления о том, что она не украинка: скандал в Сети

10 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Ольга Куриленко нарвалась на критику подписчиков после заявления о том, что она не украинка: скандал в Сети
Актриса Ольга Куриленко
социальная сеть Instagram

Знаменитость и не подозревала, какой шквал негатива получит в свой адрес.

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Голливудская актриса Ольга Куриленко заявила, что в ней нет ни капли украинской крови. Такой вывод она сделала после получения теста ДНК. Мимо такой информации не смогли пройти подписчики звезды.

Накануне 9 мая Ольга разместила в Instagram фото 4-летнего сына Александра рядом с самодельным танком из картонной коробки, а в подписи написала: «А для наших с завтрашним Днем Победы». В комментариях фолловеры тут же начали выяснять, кто же такие «наши».

К «нашим» относятся все бывшие страны СССР, которые и воевали в войну, а так как республик было много, чтобы всех не перечислять, я написала «наших», так короче,
– объяснила знаменитость.

Подписчиков не удовлетворил такой ответ и они начали интересоваться национальной принадлежностью актрисы, на что звезда заявила:

Я не украинка, я славянка. Мой тест ДНК показал другие страны. Среди них Россия, Беларусь и Польша.

Пользователи соцсети возмутились таким ответом: «У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто Вы?», «Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите», «Ольга, разочаровала. Больше не интересно за Вами наблюдать».

Знаменитость и тут молчать не стала. Ольга утверждает, что это и для нее была большая неожиданность:

Почему вы решили, что я стыжусь? Я просто правду сказала. Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сори. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась.

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К слову, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск, Запорожской области. В 16 лет она переехала работать в Париж, где и началась ее карьера модели, а позже и актрисы.

Напомним,

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