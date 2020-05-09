Переживший инсульт шоумен Дядя Жора обратился к поклонникам: Сбавьте обороты

Артист записал видеообращение из больницы.

На днях украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора , сообщил шокирующую новость. В свои 44 года он пережил инсульт. Комик сомневался, стоить ли давать огласке такую информацию, однако решил предостеречь многих.

Мужчина признался, что в последнее время жил в бешенном ритме: выступления, гастроли, ивенты, проекты, нездоровый сон, ‒ все это сказалось на здоровье артиста. По его словам, еще несколько дней назад все было хорошо, но к вечеру появились первые симптомы: двоилось в глазах, сбился прицел и появилась сильная головная боль, которая не проходила. Утром супруга Наталья отправила его в больницу, где актеру поставили диагноз «инсульт».

После такого сообщения в Instagram звезды посыпались слова поддержки от родственников, коллег по шоу-бизнесу и поклонников. Шоумен записал видеообращение, где еще раз обратился к фолловерам, призывая пересмотреть свой образ жизни.

Друзья мои дорогие. Добрые мои человеки. Спасибо вам всем за поддержку. За добрые слова. С добрыми пожеланиями благодарен каждому из вас. Обязательно восстановимся и вернемся в прежний ритм. И продолжим заниматься любимым делом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. И обращайте внимание на свой ритм жизни. Сбавьте обороты. Следите за питанием. Занимайтесь спортом и будьте все здоровы. Люблю вас всех,

‒ заявил Дядя Жора.

Напомним,