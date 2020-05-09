72-летний Арнольд Шварценеггер решил позабавить поклонников смешным видео: сел на шпагат?

9 мая 2020 12:00 Катерина Даниленко
72-летний Арнольд Шварценеггер решил позабавить поклонников смешным видео: сел на шпагат?
Американский актер Арнольд Шварценеггер
социальная сеть Instagram

Карантинные будни «железного Арни» проходят очень интересно.

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Американский актер Арнольд Шварценеггер ухаживает со своими домашними животными, проводит время в кругу семьи, кается на велосипеде и развлекает своих поклонников в социальной сети.

В своем Instagram 72-летний бордибилдер удивил всех своими физическими способностями, сев на поперечный шпагат. В коротком ролике актер с сигарой в зубах сидит на шпагате на кухонном столе и даже делает несколько наклонов в разные стороны.

Гибкость тела так же важна, как и силовые тренировки,
– утверждает Арнольд.

Досмотрев видео до конца, становится понятно, что экс-губернатор стоит всего лишь возле муляжа ног, которые «сидят» на шпагате.

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Фолловеры оценили юмор звезды «Терминатора», оставив эмоциональные смайлы в комментариях. Всего за сутки ролик собрал 3 миллиона просмотров.

Арнольд, приятно видеть, что ты все еще сгибаешь их,
– написал под публикацией американский актер и комик Джеймс Белуши.

Напомним,

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