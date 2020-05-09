72-летний Арнольд Шварценеггер решил позабавить поклонников смешным видео: сел на шпагат?

Карантинные будни «железного Арни» проходят очень интересно.

В своем Instagram 72-летний бордибилдер удивил всех своими физическими способностями, сев на поперечный шпагат. В коротком ролике актер с сигарой в зубах сидит на шпагате на кухонном столе и даже делает несколько наклонов в разные стороны.

Американский актер Арнольд Шварценеггер ухаживает со своими домашними животными, проводит время в кругу семьи, кается на велосипеде и развлекает своих поклонников в социальной сети.

Гибкость тела так же важна, как и силовые тренировки,

– утверждает Арнольд.

Досмотрев видео до конца, становится понятно, что экс-губернатор стоит всего лишь возле муляжа ног, которые «сидят» на шпагате.

Фолловеры оценили юмор звезды «Терминатора», оставив эмоциональные смайлы в комментариях. Всего за сутки ролик собрал 3 миллиона просмотров.

Арнольд, приятно видеть, что ты все еще сгибаешь их,

– написал под публикацией американский актер и комик Джеймс Белуши.

Напомним,