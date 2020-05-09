Тренер Адель рассказал, что заставило певицу сбросить несколько десятков килограммов: ради чего все это?
Певица Адель никогда не славилась точеной фигурой, однако за последний год в ее жизни случилось много изменений. Артистка развелась с мужем и скинула несколько десятков килограммов.
Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперхудой. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать пищу,– рассказывает Пит.
Тренер признался, что развод с супругом также повлиял на отношение Адель к жизни и здоровью. Герасимо поддерживал ее в нелегкое время, а она все больше времени начала проводить в тренажерном зале.
В ее жизни произошли серьезные личные изменения. Вполне естественно, что с изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело,– добавил тренер знаменитости.
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