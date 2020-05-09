Тренер Адель рассказал, что заставило певицу сбросить несколько десятков килограммов: ради чего все это?

9 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Тренер Адель рассказал, что заставило певицу сбросить несколько десятков килограммов: ради чего все это?
Певица Адель
социальная сеть Instagram

Певица Адель никогда не славилась точеной фигурой, однако за последний год в ее жизни случилось много изменений. Артистка развелась с мужем и скинула несколько десятков килограммов.

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Тренер известной певицы Пит Герасимо в откровенном интервью заявил, что знаменитость никогда не ставила цель стать «суперхудой», она лишь хотела поправить свое здоровье.

Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперхудой. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать пищу,
– рассказывает Пит.

Тренер признался, что развод с супругом также повлиял на отношение Адель к жизни и здоровью. Герасимо поддерживал ее в нелегкое время, а она все больше времени начала проводить в тренажерном зале.

В ее жизни произошли серьезные личные изменения. Вполне естественно, что с изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело,
– добавил тренер знаменитости.

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Изменения в теле Адель западные СМИ заметили еще в октябре 2019 года. Тогда артистке удалось скинуть 20 килограммов. Впрочем, на сегодняшний момент исполнительница похудела еще на 25 килограммов. Браво, Адель!

Напомним,

Певица Адель до и после похудения / социальная сеть Instagram
 

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