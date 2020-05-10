Украинские звезды поздравили самого родного человека с Днем матери: спасибо за жизнь
Сегодня, 10 мая, украинцы отмечают один и самых светлых праздников ‒ День матери.
С самого утра Instagram-лента начала пополняться фотографиями фолловеров со своими мамами и детьми. Знаменитости не стали исключением.
Лилия Ребрик, Тоня Матвиенко, Слава Каминская, Владимир Остапчук, Джамала и многие другие звезды опубликовали на своих страницах самые теплые снимки со своими мамами и написали слова благодарности в их адрес. А если вы еще не успели поздравить свою маму, вдохновляйтесь подборкой и скорее бегите ей за цветами.
Лилия Ребрик
Ці квіти ‒ для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвий раз, як любите їх! Адже всі мами ‒ ідеальні.
Слава Каминская
Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит любовь! Мама, спасибо за жизнь! С Днем матери.
ALYOSHA
Матусі, наші рідні та любі! Ви наше серце, наше сонце і тепло. Сьогодні в Україні відзначають День матері. Низький уклін вам за всі сили та любов, які ви вкладаєте у нас. Ці троянди для мами.
Владимир Остапчук
Дорогая Инна Владимировна, мамочка, с праздником тебя! Когда у меня самого появились дети, я понял, что быть родителем ‒ это работа, с которой ты никогда не можешь уволиться или заболеть. Ты не можешь прийти с заявлением и попросить компенсацию на месяц. Быть мамой - это на всю жизнь. И свою сложную работу Ты, мама, выполнила на отлично. Ведь кроме нас троих ты же ещё школьная мама «перших ‒ третіх ступенів», и поэтому можешь гордиться тысячами своих детей. Спасибо, что научила меня главным вещам: верить в себя, никогда не сдаваться и тонко чувствовать этот мир. Спасибо. И всех мам с вашим Днем.
Джамала
Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!
Оля Цибульская
Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх? Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все ‒ моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам. Люблю і дякую за все. Ти супер Мама, хочу бути схожою на тебе.
Тоня Матвиенко
Вітаю всіх матусь з Днем матері! Найдорожча у світі.