Украинские звезды поздравили самого родного человека с Днем матери: спасибо за жизнь

10 мая 2020 12:00 Катерина Даниленко
Украинские звезды поздравили самого родного человека с Днем матери: спасибо за жизнь
Телеведущая Лилия Ребрик с мамой
социальная сеть Instagram

Сегодня, 10 мая, украинцы отмечают один и самых светлых праздников ‒ День матери.

С самого утра Instagram-лента начала пополняться фотографиями фолловеров со своими мамами и детьми. Знаменитости не стали исключением.

Лилия Ребрик, Тоня Матвиенко, Слава Каминская, Владимир Остапчук, Джамала и многие другие звезды опубликовали на своих страницах самые теплые снимки со своими мамами и написали слова благодарности в их адрес. А если вы еще не успели поздравить свою маму, вдохновляйтесь подборкой и скорее бегите ей за цветами.

Лилия Ребрик

Ці квіти ‒ для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвий раз, як любите їх! Адже всі мами ‒ ідеальні.

Телеведущая Лилия Ребрик / социальная сеть Instagram

Слава Каминская

Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит любовь! Мама, спасибо за жизнь! С Днем матери.

Певица Слава Каминская с ребенком / социальная сеть Instagram

ALYOSHA

Матусі, наші рідні та любі! Ви наше серце, наше сонце і тепло. Сьогодні в Україні відзначають День матері. Низький уклін вам за всі сили та любов, які ви вкладаєте у нас. Ці троянди для мами.

Певица Alyosha / социальная сеть Instagram

Владимир Остапчук

Дорогая Инна Владимировна, мамочка, с праздником тебя! Когда у меня самого появились дети, я понял, что быть родителем ‒ это работа, с которой ты никогда не можешь уволиться или заболеть. Ты не можешь прийти с заявлением и попросить компенсацию на месяц. Быть мамой - это на всю жизнь. И свою сложную работу Ты, мама, выполнила на отлично. Ведь кроме нас троих ты же ещё школьная мама «перших ‒ третіх ступенів», и поэтому можешь гордиться тысячами своих детей. Спасибо, что научила меня главным вещам: верить в себя, никогда не сдаваться и тонко чувствовать этот мир. Спасибо. И всех мам с вашим Днем.

Телеведущий Владимир Остапчук с мамой и сестрой / социальная сеть Instagram

Джамала

Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!

Певица Джамала с мамой / социальная сеть Instagram

Оля Цибульская

Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх? Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все ‒ моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам. Люблю і дякую за все. Ти супер Мама, хочу бути схожою на тебе.

Певица Оля Цибульская с мамой / социальная сеть Instagram

Тоня Матвиенко

Вітаю всіх матусь з Днем матері! Найдорожча у світі.

Певица Тоня Матвиенко с мамой Ниной Матвиенко / социальная сеть Instagram

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личная жизнь звезд Оля Цибульская Джамала Тоня Матвиенко Лилия Ребрик социальные сети День матери фото новости Слава Каминская Владимир Остапчук

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