Оля Полякова обратилась к властям: Дайте возможность зарабатывать
3 мая 2020 17:00
Певица Оля Полякова
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Артистка утверждает, что многие уйдут из шоу-бизнеса в другую сферу или переедут зарабатывать за границу.
Оля Полякова на одном из ток-шоу заявила, что украинская власть не внесла в поэтапный план выхода из карантина проведение концертов и различных мероприятий. Знаменитость уверена, что если людям, причастным к шоу-бизнесу, не дадут возможность зарабатывать, то творить прекрасное в этой сфере попросту будет некому.
Шоу-бизнес никогда не зависел от денег государства и сегодня не просим у государства никаких дотаций, ничего не просим. В поэтапном выходе из карантина есть все, кроме культурно-массовых мероприятий. Вот о чем я. Метро откроется, люди будут находиться друг с другом… Целесообразно и социально ответственно было бы сделать и концерты, риск заражения тот же,‒ заявляет Полякова.
Я прошу дать нам возможность зарабатывать и всему нашему сектору,‒ призывает Полякова.
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