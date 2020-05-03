Оля Полякова обратилась к властям: Дайте возможность зарабатывать

3 мая 2020 17:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова обратилась к властям: Дайте возможность зарабатывать
Певица Оля Полякова
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Артистка утверждает, что многие уйдут из шоу-бизнеса в другую сферу или переедут зарабатывать за границу.

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Певица Оля Полякова на одном из ток-шоу заявила, что украинская власть не внесла в поэтапный план выхода из карантина проведение концертов и различных мероприятий. Знаменитость уверена, что если людям, причастным к шоу-бизнесу, не дадут возможность зарабатывать, то творить прекрасное в этой сфере попросту будет некому.

Шоу-бизнес никогда не зависел от денег государства и сегодня не просим у государства никаких дотаций, ничего не просим. В поэтапном выходе из карантина есть все, кроме культурно-массовых мероприятий. Вот о чем я. Метро откроется, люди будут находиться друг с другом… Целесообразно и социально ответственно было бы сделать и концерты, риск заражения тот же,
‒ заявляет Полякова.

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По словам артистки, индустрия шоу-бизнеса вернется на 15 лет назад, не будет такого конкурентоспособного продукта, который есть сейчас. Танцоры, музыканты, аранжировщики, осветители, постановщики шоу, музыкальные коллективы ‒ все они остались без работы и скоро вынуждены будут сменить деятельность.

Я прошу дать нам возможность зарабатывать и всему нашему сектору,
‒ призывает Полякова.

Напомним,

 

 

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