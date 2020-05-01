Оля Полякова ошарашила результатами тренировок во время карантина: разве такое возможно?
1 мая 2020 13:00
Катерина Даниленко
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram
Горячее фото тут же разлетелось по Сети.
Певица Оля Полякова
ежедневно проводит онлайн-тренировки в своем Instagram, а компанию знаменитости составляют самые разные звезды шоу-бизнеса и профессиональные тренера. Исполнительница не мучает себя диетами, а, наоборот, позволяет себе самую разную еду, однако спорт в ее жизни занимает почетное место.
На днях артистка показала, как можно выглядеть, если регулярно уделять внимание своему телу и тренировать его. Оля запечатлела свое отражение в зеркале, позируя в коротких шортах и черном топе, который обнажил часть ее груди. Волосы ее слегка взъерошены, а на лице отсутствует макияж.
Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок, можно выглядеть! Давайте со мной,
‒ обратилась Полякова к подписчикам.
Певица Оля Полякова / социальная сеть Instagram
Мимо такого поста не могли пройти коллеги артистки, среди которых Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Анастасия Кумейко, Катя Сильченко, Даша Трегубова и другие. Они забросали суперблондинку разного рода комплиментами: «Истерика», «Фигура божественна», «Ведьма!», «Крутая», «Это законно?», «Издеваешься», «Оля! Ты богиня».
Напомним,