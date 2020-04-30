Оля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки

Сейчас все звезды находятся дома на самоизоляции.

И у них, как никогда, появилось время на соцсети. Так, например, Оля Полякова практически каждый вечер устраивает прямые эфиры с коллегами по цеху. Во время беседы и игры в "Правда или действие" знаменитости рассказывают о себе много интересных и малоизвестных фактов.

В одной из бесед тема коснулась коронавируса и карантина. Как оказалось, Оля уже переболела вирусом COVID-19. Случилось это еще в январе, когда она с семьей отдыхала в Майами.

Певица Оля Полякова

Сначала заболела младшая дочь Поляковой Алиса, а потом вирус подхватила и сама артистка. Болезнь переносила Оля очень тяжело.

Честно, я уже переболела. Я была в Майями. У меня сначала Алиса заболела, 41 градус был на градуснике. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Я от нее заразилась. Мы страшно кашляли. Мы были на антибиотиках. Мы так тяжело переболели…

Отметим, что в Украине, несмотря на увеличившееся число вылечившихся, Минздрав фиксирует значительный рост числа новых заболевших на COVID-19. На сегодняшний день заражены 10406 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 261, выздоровели 1238.

Напомним,