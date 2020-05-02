Супруга и дочь Евгения Кошевого устроили фотосессию в поле: family look

Девушки вдохновились весенней природой.

Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения и их старшая дочь Варвара нашли способ, как можно разнообразить жизнь на карантине. Мама и дочь устроили фотосессию в поле.

Супруга актера вместе с дочкой позируют в желтых цветах, демонстрируя нежные образы. Родственницы одеты практически в одинаковые наряды: Ксения в блузку и брюки песочного цвета, а Варвара ‒ в платье из точно такой ткани. Серия снимков появилась в Instagram Ксении.

Евгения Кошевая с дочерью Варварой / социальная сеть Instagram

Подписчики отметили, что помнят Варвару совсем маленькой, а сейчас мама и дочь выглядят, как сестры: «Какие красивые», «Как быстро повзрослела Варя», «Нет слов. Вы прекрасны», «Как сестры», «Ничего себе! Отличная идея», «Нежные образы».

К слову, наряды на девушках от украинского бренда, дизайнером и основательницей которого является сама Ксения Кошевая. Ксения и ее бренд давно сотрудничает со «Студией Квартал 95». Она отшивает сценические наряды для различных программ продакшена.

Напомним,