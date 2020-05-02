Супруга и дочь Евгения Кошевого устроили фотосессию в поле: family look
Девушки вдохновились весенней природой.
Супруга актера вместе с дочкой позируют в желтых цветах, демонстрируя нежные образы. Родственницы одеты практически в одинаковые наряды: Ксения в блузку и брюки песочного цвета, а Варвара ‒ в платье из точно такой ткани. Серия снимков появилась в Instagram Ксении.
Подписчики отметили, что помнят Варвару совсем маленькой, а сейчас мама и дочь выглядят, как сестры: «Какие красивые», «Как быстро повзрослела Варя», «Нет слов. Вы прекрасны», «Как сестры», «Ничего себе! Отличная идея», «Нежные образы».
Напомним,
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