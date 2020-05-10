Певица Юлия Думанская стала мамой во второй раз ‒ фото
Артистка родила сына.
Об этом счастливые родители сообщили в своих соцсетях, опубликовав первые фото новорожденного мальчика. Юлия поделилась снимком, на котором кормит крошечного сыночка в палате родильного дома.
Добро пожаловать в мир. Спасибо Богу за такую радость. Теперь в моем сердце два любимых мужчины, твой папа и ты. Будь здоровенький наш маленький сыночек,‒ написала певица.
Супруг певицы, для которого ребенок стал пятым, в свою очередь поблагодарил жену за сына и опубликовал первый кадр с малышом, когда мальчика впервые показали маме.
Кохане моє Левенятко, я тобі дуже дякую за те, що ти мені подарувала ще синочка. Також за нашу донечку. Я дякую Богу за всіх моїх п’ятьох дітей, які у мене є. Я найщасливіша людина у світі. Ніколи не міг подумати, що Бог подарує мені п’ятьох дітей – Святослава, Софійку, Юліанку, Діанку та Ярему. Глибоко переконаний – українців має бути багато, а добрих українців ще більше. Дякую Богу за ласку, любов та турботу. Юлія Думанська ‒ ти людина, яка принесла мені щастя. Дуже Тебе любцяю! Дякую всім людям за привітання! Мені надзвичайно приємно,‒ написал счастливый многодетный отец.
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