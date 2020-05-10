Певица Юлия Думанская стала мамой во второй раз ‒ фото

10 мая 2020 20:00 Катерина Даниленко
Певица Юлия Думанская стала мамой во второй раз ‒ фото
Певица Юлия Думанская
социальная сеть Instagram

Артистка родила сына.

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В семье украинской певицы Юлии Думанской и львовского бизнесмена Григория Козловского случилось радостное событие. Исполнительница родила сына, которого назвали Яремой.

Об этом счастливые родители сообщили в своих соцсетях, опубликовав первые фото новорожденного мальчика. Юлия поделилась снимком, на котором кормит крошечного сыночка в палате родильного дома.  

Добро пожаловать в мир. Спасибо Богу за такую радость. Теперь в моем сердце два любимых мужчины, твой папа и ты. Будь здоровенький наш маленький сыночек,
‒ написала певица.

Певица Юлия Думанская с сыном / социальная сеть Instagram

Супруг певицы, для которого ребенок стал пятым, в свою очередь поблагодарил жену за сына и опубликовал первый кадр с малышом, когда мальчика впервые показали маме.

Кохане моє Левенятко, я тобі дуже дякую за те, що ти мені подарувала ще синочка. Також за нашу донечку. Я дякую Богу за всіх моїх п’ятьох дітей, які у мене є. Я найщасливіша людина у світі. Ніколи не міг подумати, що Бог подарує мені п’ятьох дітей – Святослава, Софійку, Юліанку, Діанку та Ярему. Глибоко переконаний – українців має бути багато, а добрих українців ще більше. Дякую Богу за ласку, любов та турботу. Юлія Думанська ‒ ти людина, яка принесла мені щастя. Дуже Тебе любцяю! Дякую всім людям за привітання! Мені надзвичайно приємно,
‒ написал счастливый многодетный отец.

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Поздравлять артистку и ее мужа принялись и известные украинские звезды, среди которых Соломия Витвицкая, Ирина Федишин, Руслан Квинта.

Напомним,

Певица Юлия Думанская с сыном / социальная сеть Facebook
 

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