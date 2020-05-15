Ревизор. Карантин: Юлия Панкова проверила рюкзак курьера популярной службы доставки

15 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: Юлия Панкова проверила рюкзак курьера популярной службы доставки
Ревизор. Карантин: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)
кадр из программы

Ведущая Юлия Панкова узнала, как соблюдают санитарно-гигиенические требования работники службы доставки.

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В условиях карантина, когда не работает общественный транспорт, а часть людей не хочет идти в супермаркет, услуги курьеров стали привычной частью нашей жизни. У служб доставки наступил настоящий период расцвета. Ведь они ежедневно обеспечивают тысячи украинцев готовой едой, продуктами, техникой, одеждой...

Чаще всего курьеров можно увидеть с большими рюкзаками. Именно в них они транспортируют товары. Как часто дезинфицируют работники свои сумки? Безопасно ли перевозить в них готовую еду? Команда «Ревизор. Карантин» (Новый канал) проверила рюкзак работника Glovo, который приехал за заказом в ресторан быстрого питания.

Курьер сообщил, что рюкзак он дезинфицирует после рабочего дня, – рассказывает ведущая Юлия Панкова. – Парень был без перчаток, а маска не прикрывала нос. Я с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения, проверила стенки сумки внутри. Устройство показало более 600 единиц при норме в 30. Это означает, что там опасно перевозить готовую пищу. Ведь микробы могут попасть в блюдо, которое будет в негерметичном боксе.

Ревизор. Карантин: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020) / пресс-служба Нового канала
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Поэтому Юля рекомендует обязательно подвергать пищу термической обработке дома:

Даже если пиццу привезли еще горячей, ради вашей безопасности поставьте ее на несколько минут в духовку или микроволновку, при температуре выше 60 градусов, – объясняет ведущая. – Берегите себя и будьте здоровы!

Напомним,

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