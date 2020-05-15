Ревизор. Карантин: Юлия Панкова проверила рюкзак курьера популярной службы доставки
Ведущая Юлия Панкова узнала, как соблюдают санитарно-гигиенические требования работники службы доставки.
Чаще всего курьеров можно увидеть с большими рюкзаками. Именно в них они транспортируют товары. Как часто дезинфицируют работники свои сумки? Безопасно ли перевозить в них готовую еду? Команда «Ревизор. Карантин» (Новый канал) проверила рюкзак работника Glovo, который приехал за заказом в ресторан быстрого питания.
Курьер сообщил, что рюкзак он дезинфицирует после рабочего дня, – рассказывает ведущая Юлия Панкова. – Парень был без перчаток, а маска не прикрывала нос. Я с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения, проверила стенки сумки внутри. Устройство показало более 600 единиц при норме в 30. Это означает, что там опасно перевозить готовую пищу. Ведь микробы могут попасть в блюдо, которое будет в негерметичном боксе.
Даже если пиццу привезли еще горячей, ради вашей безопасности поставьте ее на несколько минут в духовку или микроволновку, при температуре выше 60 градусов, – объясняет ведущая. – Берегите себя и будьте здоровы!
Напомним,